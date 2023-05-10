«Трепещет душа». Боец СВО из Омской области получил медаль «За отвагу»

Мейрам признался, что у него очень много эмоций по этому поводу и «трепещет душа». К слову, на церемонии награждения также присутствовали его отец и супруга.

В этот же день, 9 мая, жителям Русско-Полянского района вручили также медали «За заслуги в патриотическом воспитании» и «За службу на Кавказе».