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«Трепещет душа». Боец СВО из Омской области получил медаль «За отвагу»

10 мая 2023, 04:16
Фото: Партия "Единая Россия"

В День Победы бойцу СВО из Омской области вручили медаль «За отвагу»

Участник специальной военной операции проживает в Русско-Полянском районе.

Боец СВО из Омской области Мейрам Эдильбаев получил в День Победы медаль «За отвагу». Глава Русско-Полянского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Огорелков вручил парню награду.

Известно, что его призвали в сентябре 2022 года. На протяжении трех месяцев Мейрам пребывал в территории сражений. Под конец осени, в ноябре, он вернулся домой, получив ранения.

«Для меня как для главы района большая честь вручить боевую награду нашему земляку Мейраму Эдильбаеву. Сегодня наши герои, как и наши деды 78 лет назад, бьют фашистов, чтобы над нашей страной, над всей планетой воцарился мир», — прокомментировал Алексей Огорелков.

Мейрам признался, что у него очень много эмоций по этому поводу и «трепещет душа». К слову, на церемонии награждения также присутствовали его отец и супруга.
В этот же день, 9 мая, жителям Русско-Полянского района вручили также медали «За заслуги в патриотическом воспитании» и «За службу на Кавказе».

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#Алина Ясинская#Медаль#Медаль За отвагу#Боец СВО#Участник СВО#Общество#Новости#Омск
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