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В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

6 мая 2023, 11:17
Фото: Город55
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Неизвестные заложили взрывчатку под днищем машины.

Сегодня, 6 мая, в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7. В салоне находился российский писатель Захар Прилепин. Его доставили в больницу с ранениями, водитель же погиб. Как сообщает NEWSNN.RU, Прилепин возвращался к семье из зоны СВО.

Инцидент произошел в поселке Пионерский Борского района. Осколки разбросало в радиусе 30 метров, а на месте взрыва появилась воронка глубиной полтора метра. Блогер Анатолий Шарий пишет в своем телеграм-канале, что Прилепин получил тяжелые ранения, вместе с тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что тот в порядке.

На подъезде к месту взрыва установили блокпосты, а в регионе введен план «перехват». В МВД РФ сообщили правоохранители занялись поиском причастных к преступлению лиц. В это же время представители радикальной партизанской организации «Атеш» заявили в соцсетях, что имеют отношение ко взрыву.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР. На месте работают следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра.

Ранее нижегородский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на СВО. К слову, он уже пережил одного покушение в 2020 году. Тогда он был на территории ДНР, где несколько лет назад сформировал свой батальон. Его собака почувствовала в машине взрывчатку и тем самым спасла хозяина.

Напомним, что в начале апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В тот момент военный корреспондент Владлен Татарский проводил в заведении свой творческий вечер. 40-летний Максим Фокин (его настоящее имя) скончался, а порядка 20 человек получили травмы, в том числе уроженка Омской области.

При взрыве в кафе Санкт-Петербурга пострадала молодая омичка
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#Уголовное дело#Взрыв#Захар Прилепин#Происшествия#Новости#Нижний Новгород#Алина Ясинская
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