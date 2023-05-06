В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 11:19
Сегодня, 6 мая, в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7. В салоне находился российский писатель Захар Прилепин. Его доставили в больницу с ранениями, водитель же погиб. Как сообщает NEWSNN.RU, Прилепин возвращался к семье из зоны СВО.
Инцидент произошел в поселке Пионерский Борского района. Осколки разбросало в радиусе 30 метров, а на месте взрыва появилась воронка глубиной полтора метра. Блогер Анатолий Шарий пишет в своем телеграм-канале, что Прилепин получил тяжелые ранения, вместе с тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что тот в порядке.
На подъезде к месту взрыва установили блокпосты, а в регионе введен план «перехват». В МВД РФ сообщили правоохранители занялись поиском причастных к преступлению лиц. В это же время представители радикальной партизанской организации «Атеш» заявили в соцсетях, что имеют отношение ко взрыву.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР. На месте работают следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра.
Ранее нижегородский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на СВО. К слову, он уже пережил одного покушение в 2020 году. Тогда он был на территории ДНР, где несколько лет назад сформировал свой батальон. Его собака почувствовала в машине взрывчатку и тем самым спасла хозяина.
Напомним, что в начале апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В тот момент военный корреспондент Владлен Татарский проводил в заведении свой творческий вечер. 40-летний Максим Фокин (его настоящее имя) скончался, а порядка 20 человек получили травмы, в том числе уроженка Омской области.