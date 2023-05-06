В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

Ранее нижегородский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на СВО. К слову, он уже пережил одного покушение в 2020 году. Тогда он был на территории ДНР, где несколько лет назад сформировал свой батальон. Его собака почувствовала в машине взрывчатку и тем самым спасла хозяина.