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Нижний Новгород

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2024
Не хватило 5 тысяч голосов. Омск снова не стал культурной столицей России
На портале «Госуслуги» завершилось народное голосование за звание культурной столицы России 2026 года.
2 декабря, 08:50
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
22 октября, 03:20
Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
13 октября, 06:23
От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»
10 сентября, 11:31
ГК «Титан» приняла участие в нацпроекте и увеличила производительность труда
21 августа, 05:07
Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч
22 июля, 04:06
Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек
26 июня, 11:35
2023
Омский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»
Встреча закончилась в основное время победой «ястребов» со счетом 3:2.
31 октября 2023, 16:45
Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
8 октября 2023, 09:27
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Лучшая игра сезона»
Основным слагаемым этой победы Михаил Кравец назвал выполнение игрового задания всеми игроками.
3 октября 2023, 20:02
Омский «Авангард» всухую одолел нижегородское «Торпедо»
Встреча закончилась с футбольным счетом — 1:0 в пользу «ястребов».
3 октября 2023, 19:02
Омск оказался в антилидерах рейтинга городов-миллионников по уровню ЖКХ
11 июня 2023, 14:03
В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина
6 мая 2023, 11:17
«Омские Ястребы» не упустили последний шанс выиграть Кубок Харламова
Счет в серии до четырех побед 3-2 не в нашу пользу.
23 апреля 2023, 12:37
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
16 апреля 2023, 09:59
«Омские ястребы» проиграли в первом матче финала Кубка Харламова
Счет в серии 1:0. Следующий матч — 16 апреля.
16 апреля 2023, 03:45
2022
На трассе смерти в Омской области столкнулись три большегруза
В результате аварии в больницу с множественными переломами госпитализирован потенциальный виновник ДТП.
27 декабря 2022, 06:24

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