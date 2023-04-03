При взрыве в кафе Санкт-Петербурга пострадала молодая омичка

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Накануне вечером в кафе на Университетской набережной, 25 прогремел взрыв. По обновленной информации от Минздрава РФ, количество пострадавших увеличилось с 19 до 32 человек. При этом десять из них – находятся в тяжелом состоянии.
В числе пострадавших, как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», есть и уроженка Омска. 31-летняя Ксения К. находится в реанимации с ожогами лица, шеи, груди и верхних конечностей. По оценке медиков, это вторая степень повреждения. Кроме того, девушка получила множественные осколочные ранения.
Подозреваемую в организации взрыва уже задержали. По версии следствия, 26-летняя петербурженка принесла в кафе бюст военного корреспондента Владлена Татарского, в котором находилось взрывное устройство. 40-летний блогер и журналист Максим Фомин, работавший под псевдонимом, устраивал в тот вечер в заведении творческий вечер. При взрыве военкор погиб.
Также вскрылся факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин имеет отношение к этому кафе, в котором случился взрыв.