Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

При взрыве в кафе Санкт-Петербурга пострадала молодая омичка

3 апреля 2023, 08:54
Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Потенциальный теракт, по данным следствия, устроила 26-летняя жительница северной столицы.

Накануне вечером в кафе на Университетской набережной, 25 прогремел взрыв. По обновленной информации от Минздрава РФ, количество пострадавших увеличилось с 19 до 32 человек. При этом десять из них – находятся в тяжелом состоянии.

В числе пострадавших, как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», есть и уроженка Омска. 31-летняя Ксения К. находится в реанимации с ожогами лица, шеи, груди и верхних конечностей. По оценке медиков, это вторая степень повреждения. Кроме того, девушка получила множественные осколочные ранения.

Подозреваемую в организации взрыва уже задержали. По версии следствия, 26-летняя петербурженка принесла в кафе бюст военного корреспондента Владлена Татарского, в котором находилось взрывное устройство. 40-летний блогер и журналист Максим Фомин, работавший под псевдонимом, устраивал в тот вечер в заведении творческий вечер. При взрыве военкор погиб.

Также вскрылся факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин имеет отношение к этому кафе, в котором случился взрыв.

Погиб военкор. В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв
Узнать подробнее
#Происшествие#Взрыв#Взрыв в кафе#Ожоги#Происшествия#Новости#Санкт-Петербург#Алина Ясинская
Подпишитесь
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Шок. В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре
Сегодня, 06:42
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Головная боль и бессонница. Омичей в апреле ждут две магнитные бури
Сегодня, 07:08
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18