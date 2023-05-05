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Военнослужащий из Омска получил срок за то, что дважды ушел в самоволку

5 мая 2023, 05:44
Фото: 1MI
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Ему назначили наказание — 2,5 года колонии.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Раилю Кагарманову за самовольное оставление части, сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе военных судов.

В начале ноября 2022 года военнослужащий без уважительных причин оставил военную часть, но спустя месяц, 6 декабря, Кагарманова задержала военная комендатура. 10 марта нынешнего года подсудимый вновь решил отправится в самоволку. На этот раз он покинул расположение военного госпиталя и уехал в Омск. Спустя три недели рядового снова задержали сотрудники комендатуры.

В суде вынесли приговор — 2,5 года колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило.

Также сегодня в Омске огласили приговор военному, который чуть не убил кочергой брата. Фигуранту дела назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии общего режима.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Военнослужащий#Суд#Происшествия#Приговор#Омск#Омская область
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