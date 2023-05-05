Военнослужащий из Омска получил срок за то, что дважды ушел в самоволку

В начале ноября 2022 года военнослужащий без уважительных причин оставил военную часть, но спустя месяц, 6 декабря, Кагарманова задержала военная комендатура. 10 марта нынешнего года подсудимый вновь решил отправится в самоволку. На этот раз он покинул расположение военного госпиталя и уехал в Омск. Спустя три недели рядового снова задержали сотрудники комендатуры.