Военнослужащий из Омска получил срок за то, что дважды ушел в самоволку

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Раилю Кагарманову за самовольное оставление части, сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе военных судов.
В начале ноября 2022 года военнослужащий без уважительных причин оставил военную часть, но спустя месяц, 6 декабря, Кагарманова задержала военная комендатура. 10 марта нынешнего года подсудимый вновь решил отправится в самоволку. На этот раз он покинул расположение военного госпиталя и уехал в Омск. Спустя три недели рядового снова задержали сотрудники комендатуры.
В суде вынесли приговор — 2,5 года колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило.
Также сегодня в Омске огласили приговор военному, который чуть не убил кочергой брата. Фигуранту дела назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии общего режима.