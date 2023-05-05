Тюрьма для всех. В Омске военный получил срок за то, что чуть не убил брата кочергой

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Стало известно об инциденте с военнослужащим в Омске. Между младшим сержантом Камилем Агафуровым и его старшим братом завязался словесный конфликт. Выйти из ссоры без последствий не удалось.
В какой-то момент Камиль схватился за металлическую кочергу и ударил ею по голове брата. Тот получил достаточно тяжкий вред здоровью, сообщили в омском гарнизонном военном суде.
По факту случившегося проходило судебное разбирательство, был оглашен обвинительный приговор. Агафурову назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии общего режима.
К слову, металлическая кочерга почему-то часто попадается омичам на глаза в порыве эмоций. Но используют они ее уже не для шевеления горящих дров и углей. Например, в одной из деревень Тюкалинского района мужчина жестоко избил сожительницу этим бытовым предметом. Похожий случай произошел и в Таврическом районе в компании пьющих сельчан. А в Знаменском районе мужчина применил кочергу, когда его женщина пришла домой в нетрезвом состоянии и не успела приготовить ужин.