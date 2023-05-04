Омский Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке дифтерии

Омичам советуют не поддаваться панике, так как за последние два года в России не было зафиксировано ни одного случая заболевания. В 2021 году регистрировали четырех пациентов с дифтерией, в 2020-м — одного. За последние десять лет максимальное количество заболевших составило пять человек, что было в 2019 году.