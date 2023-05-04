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Омский Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке дифтерии

4 мая 2023, 04:50
Фото: Город55
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В ведомстве представили данные о заболеваемости за последние несколько лет.

В социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в России вновь активизировалась дифтерия. Ряд СМИ пишут о вспышке заболевания и массовом снижении иммунитета, хотя это не является правдой.

Как отметили в официальном канале сотрудники ведомства, риски роста заболеваемости дифтерией в стране исключены. Никаких вспышек не будет, так как населению массово ставили профилактические прививки.

Омичам советуют не поддаваться панике, так как за последние два года в России не было зафиксировано ни одного случая заболевания. В 2021 году регистрировали четырех пациентов с дифтерией, в 2020-м — одного. За последние десять лет максимальное количество заболевших составило пять человек, что было в 2019 году.

Ранее Город55 писал о том, что в Омской области появилась корь. По данным за прошлый месяц, семь человек, в том числе одна семья, подхватили инфекцию.

Отказываются от вакцинации. В Омской области стало расти число заболевших корью
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#Дифтерия#Болезнь#Роспотребнадзор#Общество#Здоровье#Фейк#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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