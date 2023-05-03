На Омский завод металлоконструкций вернулся старый директор

В акционерном обществе «ОМЗМ-Металл» в очередной раз сменилось руководство: со 2 мая директором АО является Владислав Сас. Интересно, что его предшественник Александр Ташмуратов занимал должность всего месяц, с 31 марта, а до этого директором был все тот же Сас, причем всего три с небольшим месяца (с 19 декабря 2022 года).