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На Омский завод металлоконструкций вернулся старый директор

3 мая 2023, 11:50
Фото: 1MI
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Владислав Сас занял пост спустя всего месяц после увольнения.

В акционерном обществе «ОМЗМ-Металл» в очередной раз сменилось руководство: со 2 мая директором АО является Владислав Сас. Интересно, что его предшественник Александр Ташмуратов занимал должность всего месяц, с 31 марта, а до этого директором был все тот же Сас, причем всего три с небольшим месяца (с 19 декабря 2022 года).

Стоит уточнить, что в АО есть и генеральный директор. С 2008 года этот пост занимает Сергей Куропаткин, при котором работает уже четвертый простой директор (или пятый, если каждый приход Саса считать отдельно).

Акционерное общество управляет Омским заводом металлоконструкций. Его акционеры — двое Куропаткиных (Сергею Ивановичу принадлежат 30,13%, Ивану Сергеевичу — 7,03%), Виктор Верховин (31,49%), Александр Ботенко (19,96%) и Андрей Долгополов (11,16%). Это крупное предприятие, доходы которого за 2021 год превысили 2 млрд рублей.

 

На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
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#Николай Эйхвальд#ОМЗМ-Металл#Бизнес#Новости#Владислав Сас
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