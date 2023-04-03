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На Омском заводе металлоконструкций сменился директор

3 апреля 2023, 06:37
Фото: 1MI
иллюстрация
Предшественник Александра Ташмуратова продержался всего три месяца.

В акционерном обществе «ОМЗМ-Металл» сменилось руководство: с 31 марта директором АО является Александр Ташмуратов. Интересно, что его предшественник Владислав Сас занимал должность всего три месяца (с 19 декабря 2022 года).

Стоит уточнить, что в АО есть и генеральный директор. С 2008 года этот пост занимает Сергей Куропаткин, при котором работает уже четвертый простой директор.

Акционерное общество управляет Омским заводом металлоконструкций. Его акционеры — двое Куропаткиных (Сергею Ивановичу принадлежат 30,13%, Ивану Сергеевичу — 7,03%), Виктор Верховин (31,49%), Александр Ботенко (19,96%) и Андрей Долгополов (11,16%). Это крупное предприятие, доходы которого за 2021 год превысили 2 млрд рублей.

 

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#Николай Эйхвальд#ОМЗМ-Металл#Экономика#Новости
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