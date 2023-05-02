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Омичей предупредили о возможных проблемах с телевещанием

2 мая 2023, 05:22
Фото: 1MI
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На станциях пройдут профилактические работы.

В Омской области возможны проблемы с вещанием цифровых эфирных каналов. Так, в поселке Ачаирский со 2 по 5 мая на протяжение всего дня с 8 утра до 18 вечера могут происходить перебои с трансляцией. Об этом сообщили на официальном сайте цифрового эфирного ТВ.

Также сегодня, 2 мая, с 12:00 до 15:00 возможны перебои в селе Сухое Горьковского района.

На станциях будут проходить профилактические работы, в графике которых возможны изменения из-за плохой погоды.

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#Телевидение#Цифровое телевидение#Ачаирский#Горьковский район#Общество#Профилактические работы#Профилактика#Омская область#Евгений Игишев
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