Омичей предупредили о возможных проблемах с телевещанием

В Омской области возможны проблемы с вещанием цифровых эфирных каналов. Так, в поселке Ачаирский со 2 по 5 мая на протяжение всего дня с 8 утра до 18 вечера могут происходить перебои с трансляцией. Об этом сообщили на официальном сайте цифрового эфирного ТВ.