Омичей предупредили о возможных проблемах с телевещанием

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Омской области возможны проблемы с вещанием цифровых эфирных каналов. Так, в поселке Ачаирский со 2 по 5 мая на протяжение всего дня с 8 утра до 18 вечера могут происходить перебои с трансляцией. Об этом сообщили на официальном сайте цифрового эфирного ТВ.
Также сегодня, 2 мая, с 12:00 до 15:00 возможны перебои в селе Сухое Горьковского района.
На станциях будут проходить профилактические работы, в графике которых возможны изменения из-за плохой погоды.