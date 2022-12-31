Почему в России никак не решаются проблемы с интернетом

В башкирском селе Новомусино школьникам приходится ловить сеть для занятий в заброшенном коровнике, а в пермской деревне Новопетровка дети забрались на старую вышку, чтобы отправить домашнее задание. В некоторых местах связи нет совсем. Например, еще в 2010 году «Ростелеком» обещал провести связь в 2010 году в поселок Ленинский, но так этого и не сделал. В жители якутских сел не смогли проголосовать за подключение к интернету, потому что у них нет связи.