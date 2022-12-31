Почему в России никак не решаются проблемы с интернетом

Как сообщают «Новые Известия», школьников из Тамбова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ставрополя и Тюмени снова отправили на дистанционное обучение. Причиной этого стал грипп. У школьников из городов этим проблем нет, но для жителей сел дистанционка может сорваться из-за отсутствия доступа к сети.
В Госдуме обратили внимание на эту проблему. Недавно прошел «Парламентский час», во время которого перед депутатами выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, как выросла доля домохозяйств, которые имеют широкополосный доступ в интернет. Согласно указу Владимира Путина, с 2014 года россияне должны иметь скорость подключения не ниже 10 Мб в секунду. В эпоху развития сетей 5G такой показатель считается устаревшим.
Во время выступления в Госдуме Максут Шадаев сообщил данные за последние три года, но не за 2022 год. За эти три года доля домохозяйств со скоростным подключением выросла на 9 п. п., а доступ к сети получили 3.5 тыс небольших населенных пунктов.
В 2019 году в среднем по России доступ в интернет был у 73,6% домохозяйств, а по итогам 2021 года — 82,6%. Однако это средние данные, которые не отражают всю картину. Проблемы с доступом к сети есть в разных уголках страны.
В башкирском селе Новомусино школьникам приходится ловить сеть для занятий в заброшенном коровнике, а в пермской деревне Новопетровка дети забрались на старую вышку, чтобы отправить домашнее задание. В некоторых местах связи нет совсем. Например, еще в 2010 году «Ростелеком» обещал провести связь в 2010 году в поселок Ленинский, но так этого и не сделал. В жители якутских сел не смогли проголосовать за подключение к интернету, потому что у них нет связи.
Глава Новгородской области Андрей Никитин вывел регион на 3 место в рейтинге Минцифры по созданию и ведению официальных страницы в соцсетях. Однако целевая аудитория этих сообщений не местное население, поскольку в области самый низкий в стране уровень доступа к широкополосному интернету. Примечательно, что на Ямале 90% автомобильных дорог покрыты интернет-соединением, а на 62% дорог есть сигнал LTE. Темпы развития при господдержке между регионами отличаются более чем в 70 раз.
Главные аутсайдеры в России в сфере обеспечения интернетом — Мордовия и Республика Марий Эл. При этом в той же Чечне доля домохозяйств, в которых есть широкополосный интернет, за период с 2014 по 2021 год выросла на 67.6 п. п. до 96,2%, а Камчатка прибавила 47.3 п. п. до 88%.
В апреле 2021 года Минцифры запустило второй этап программы по устранению цифрового неравенства. В 2021 году вышки сотовой связи появились у 1 201 малом населенном пункте. При этом в 2022 году программу скорректировали в сторону снижения плана.
В этом году размер финансирования составил 14.756 млрд рублей. Но реализация проекта затормозилась из-за санкций. План пришлось сократить с 2000 населенных пунктов до 958. В Мордовии за весь 2022 год связь появилась в 11 населенных пунктах. Ситуация осложнилась еще и тем, что МИнцифры заключило соглашение на реализацию проекта только с одной компанией — «Ростелекомом» (владеет оператором сотовой связи «Теле2»). Эта компания попала под санкции еще в начале 2022 года.
С импортозамещением возникли проблемы. Компания «Булат», которая принадлежит «Ростелекому», активно взаимодействовала с Huawei. Но китайская компания недавно прекратила поставки сетевого оборудования корпоративным клиентам. «Ростелеком» заключил форвардный контракт на поставку отечественных систем с компанией Yadro. Но на разработку и начало серийного производства оборудования уйдет еще года три.
Что касается финансирования, то на реализацию проекта потребуется минимум 15 млрд рублей в год. Но Минцифра не смогла согласовать прежние объемы финансирования в размере 14.7 млрд рублей. К первому чтению проекта на него оказались готовы выдать всего 6.78 млрд рублей. В дальнейшем финансирование могут и вовсе пересмотреть в сторону уменьшения.
До 2030 года планируют провести интернет в 24 тыс населенных пунктов. Сейчас связь появляется со скоростью 1000 деревень в год, а нужно будет ускориться до 2 750 деревень. Пока неизвестно, как это сделать в условиях дефицита оборудования и бюджета.