Интернет, телевидение, гаджеты и аксессуары для дачи: все самое необходимое

С телевидением на даче не складывается намного чаще, чем с мобильной связью. Средство есть, и вы о нём знаете: спутниковая тарелка. Если вы с давних времён думаете о спутниковом ТВ, как о чём-то безумно дорогом, спешим уверить вас: это давно уже не так. Сейчас в МТС по акции «Безлимитный интернет и спутниковое ТВ» вы можете купить комплект из спутникового ТВ и SIM-карты с безлимитным интернетом за 3 490 рублей. Оплачивайте месячную абонентскую плату и смотрите более 210 телеканалов, пользуйтесь безлимитным интернетом на скорости до 10 Мбит/с. Первые три месяца абонентская плата — 490 рублей.