Интернет, телевидение, гаджеты и аксессуары для дачи: все самое необходимое

Posted 6 мая 2021,, 04:30
Published 6 мая 2021,, 04:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Покупка телефона для дачи — не такая уж надуманная идея, хотя, конечно, вполне может сгодиться и тот аппарат, который у вас уже есть. На даче неплохо бы иметь универсальное устройство, которое позволит не просто позвонить, но и с удобством написать большой текст в условиях отсутствия компьютера, и кино с комфортом посмотреть.
Нам подходит смартфон с большим экраном и поддержкой сетей 4G для доступа к быстрому мобильному интернету. Естественно, цена устройства не должна быть высокой. Наш выбор — недорогая модель OPPO A15 с огромным дисплеем на 6,52 дюйма.
На смартфон вам наверняка захочется снимать фото и видео. Смартфон с большим объёмом внутренней памяти будет дорог, а вот карта памяти в сравнении с этим не стоит почти ничего. Карту microSD солидного объёма 64 ГБ можно приобрести дешевле 1000 рублей. С такой картой у большинства из наших читателей не возникнет проблем со свободным местом на смартфоне.
Если ваша страсть — мобильное видео, а вы или члены вашей семьи рассчитываете иногда с мобильного гаджета смотреть фильмы, то вам потребуется что-то, на чём всё это кино хранить. Карты памяти может уже не хватить.
Предлагаем задуматься о покупке внешнего жёсткого USB-диска, который, к слову говоря, поможет вам в делах и после закрытия дачного сезона: там можно хранить семейные фотоархивы, фильмотеку, резервные копии с вашего домашнего ПК. Внешний жёсткий диск заметно дороже карты памяти, но его объём в десятки раз больше. К примеру, модель Western Digital Elements ёмкостью 1 ТБ стоит 3 699 рублей. Эта цена почти в шесть раз выше карты памяти из предыдущего раздела обзора, но взгляните на соотношение объёмов! Каждый мегабайт жёсткого диска выходит в разы дешевле.
Зачастую дача — не то место, где мобильная связь идеальна. Некоторые сложности позволит решить покупка LTE-роутера, который раздаст мобильный интернет всем вашим дачникам по Wi-Fi. 4G Wi-Fi-роутер за 3300 рублей идёт в комплекте с SIM-картой МТС и подходящим тарифом.
Кстати, об автономности… Перебои с электричеством не должны лишать вас возможности зарядить роутер или телефон. Солнечную батарею предлагать не будем, тем более, что можно решить проблему малой кровью. Возьмите с собой внешний аккумулятор, и он вас подстрахует, когда где-то оборвутся провода.
Модель Huawei CP22QC за 2 499 рублей позволит вам зарядить смартфон из нашей подборки четыре раза. Просто не забудьте зарядить сам power-bank заранее, пока в ваших розетках ещё есть ток.
С телевидением на даче не складывается намного чаще, чем с мобильной связью. Средство есть, и вы о нём знаете: спутниковая тарелка. Если вы с давних времён думаете о спутниковом ТВ, как о чём-то безумно дорогом, спешим уверить вас: это давно уже не так. Сейчас в МТС по акции «Безлимитный интернет и спутниковое ТВ» вы можете купить комплект из спутникового ТВ и SIM-карты с безлимитным интернетом за 3 490 рублей. Оплачивайте месячную абонентскую плату и смотрите более 210 телеканалов, пользуйтесь безлимитным интернетом на скорости до 10 Мбит/с. Первые три месяца абонентская плата — 490 рублей.
Небольшие излишества наполняют нашу жизнь красками. Если вы собираетесь быть на даче в выходные и в отпуск, то это будет как нельзя кстати.
Портативная колонка JBL Flip 5 даст вам возможность слушать музыку везде, где бы вы ни находились: на пляже, пикнике в лесу, на грядках с тяпкой. Поставьте её в укромное место, чтобы не задеть лопатой, и воспроизводите музыку прямо с вашего телефона по Bluetooth. В гаджете есть встроенный аккумулятор, которого хватит на много часов.
Будьте современным дачником! Не отказывайте себе в полезных вещах и в потакании собственным слабостям на отдыхе. Надеемся, что помогли вам со сборами, особенно тем, что перечисленное в обзоре можно купить в одном месте — в интернет-магазине МТС, оформить доставку или забрать потом в удобном салоне оператора.