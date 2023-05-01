Хоценко и Газманов отправили груз гуманитарной помощи из Омска в зону СВО

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Сегодня, 1 мая, в рамках акции «Омская область — Донбассу» в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В формировании 80 тонн материальной помощи приняли участие десятки предприятий, все 32 района Омской области, Народный фронт, партия «Единая Россия», Единый гуманитарный центр Омской области. Четыре фуры с грузом уехали на Донбасс: три — на передовую и одна — в подшефный омичам город Стаханов.
Старт гуманитарному конвою дали временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко и народный артист России Олег Газманов.
«Не понаслышке знаю, как эта помощь важна, — сам еще недавно работал в Донецкой народной республике. Эти грузы, которые приходят на Донбасс, ощущаются людьми больше, чем материальная поддержка. Это — моральная поддержка всей России, поддержка братского народа, поддержка омичей», — сказал Виталий Хоценко.
К акции присоединился и Олег Газманов. Артист сегодня провел в Омске на G-Drive Арене концерт-митинг в честь Праздника Весны и Труда. А после поучаствовал в отправке груза.
«Для меня огромная честь быть вместе с вами. Знаете, такое ощущение, что Донбасс — это каждый из нас, Донбасс — это ты, это я. И сегодня 80 тонн груза пойдёт всем этим людям, всем, кто сражается на переднем краю, чтобы жили мы, наши дети, наши семьи», — поделился Олег Газманов.
На Донбасс отправились четыре машины. Они отвезут медикаменты, запчасти, предметы быта, одежда, продукты, а также 4 автомобиля «УАЗ».