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Хоценко и Газманов отправили груз гуманитарной помощи из Омска в зону СВО

1 мая 2023, 13:55
Фото: Город55
Четыре фуры с грузом уехали на Донбасс: три — на передовую и одна — в подшефный омичам город Стаханов.

Сегодня, 1 мая, в рамках акции «Омская область — Донбассу» в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В формировании 80 тонн материальной помощи приняли участие десятки предприятий, все 32 района Омской области, Народный фронт, партия «Единая Россия», Единый гуманитарный центр Омской области. Четыре фуры с грузом уехали на Донбасс: три — на передовую и одна — в подшефный омичам город Стаханов.

Старт гуманитарному конвою дали временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко и народный артист России Олег Газманов.

«Не понаслышке знаю, как эта помощь важна, — сам еще недавно работал в Донецкой народной республике. Эти грузы, которые приходят на Донбасс, ощущаются людьми больше, чем материальная поддержка. Это — моральная поддержка всей России, поддержка братского народа, поддержка омичей», — сказал Виталий Хоценко.

К акции присоединился и Олег Газманов. Артист сегодня провел в Омске на G-Drive Арене концерт-митинг в честь Праздника Весны и Труда. А после поучаствовал в отправке груза.

«Для меня огромная честь быть вместе с вами. Знаете, такое ощущение, что Донбасс — это каждый из нас, Донбасс — это ты, это я. И сегодня 80 тонн груза пойдёт всем этим людям, всем, кто сражается на переднем краю, чтобы жили мы, наши дети, наши семьи», — поделился Олег Газманов.

На Донбасс отправились четыре машины. Они отвезут медикаменты, запчасти, предметы быта, одежда, продукты, а также 4 автомобиля «УАЗ».

#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Олег Газманов#Сво#Гуманитарная помощь#Донбасс#Общество#Омская область#Омск
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