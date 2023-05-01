Хоценко и Газманов отправили груз гуманитарной помощи из Омска в зону СВО

Сегодня, 1 мая, в рамках акции «Омская область — Донбассу» в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В формировании 80 тонн материальной помощи приняли участие десятки предприятий, все 32 района Омской области, Народный фронт, партия «Единая Россия», Единый гуманитарный центр Омской области. Четыре фуры с грузом уехали на Донбасс: три — на передовую и одна — в подшефный омичам город Стаханов.