Не к добру. Трое неизвестных воспользовались рассеянностью омской пенсионерки

Карту пенсионерка потеряла несколько дней назад. Оперативники установили, покупки совершались в поселке Любино, но в разных магазинах. На записях с камер видеонаблюдения есть трое подозреваемых: мужчина в синей футболке, мужчина в бейсболке и женщина в светлой куртке. Именно они, по версии полиции, пользовались чужой картой.