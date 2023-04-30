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Published Сегодня, 10:44

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Не к добру. Трое неизвестных воспользовались рассеянностью омской пенсионерки

30 апреля 2023, 10:44
Фото: 1MI
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Пенсионерка из Омска потеряла карту и лишилась 8600 рублей

Подозреваемые объявлены в розыск.

Полиция разыскивает подозреваемых в краже денег с банковской карты. За помощью к правоохранителям обратилась 79-летняя омичка. Рассказала, что в течение дня получила несколько уведомлений о списании денег. Общая сумма — 8 600 рублей.

Карту пенсионерка потеряла несколько дней назад. Оперативники установили, покупки совершались в поселке Любино, но в разных магазинах. На записях с камер видеонаблюдения есть трое подозреваемых: мужчина в синей футболке, мужчина в бейсболке и женщина в светлой куртке. Именно они, по версии полиции, пользовались чужой картой.

Снимки с камер можно найти в официальной группе УМВД. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 102, 79-37-02, 8-913-969-26-68.

#Карта#Банковская карта#Деньги#Полиция#Розыск#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область
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