Около трех омских школ появятся линии наружного освещения

В департаменте строительства администрации Омска сообщили, что подрядная организация начала устанавливать новые линии наружного освещения. До конца мая они появятся у гимназии № 26 по Лесному проспекту, у школы Видергебурт по улице Лизы Чайкиной и у лицея № 143 по улице Белозерова.