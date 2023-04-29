Около трех омских школ появятся линии наружного освещения

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В департаменте строительства администрации Омска сообщили, что подрядная организация начала устанавливать новые линии наружного освещения. До конца мая они появятся у гимназии № 26 по Лесному проспекту, у школы Видергебурт по улице Лизы Чайкиной и у лицея № 143 по улице Белозерова.
«В настоящее время 14 опор уже установлены по проезду Лесному, 23 опоры — у школы Видергебурт. Далее на объектах подрядчик начнет прокладывать провод линии электропередачи и устанавливать светильники. К работам по улице Белозерова также приступили, здесь, согласно проекту, появится 21 опора», — отметили в ведомстве.
Напомним, что вдоль двух лицеев фонари установят за 2 млн рублей. Также в Омске уже появились линии наружного освещения на улицах 11-й Любинской и 12-й Любинской.