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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Горьковском районе Омской области в новой школе подключили уличное освещение

Сегодня, 09:13
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Установили мощные фонари вокруг школы и провели в крытый переход отопление.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о том, как продвигается строительство школы на 550 мест в поселке Горьковское, которую возводят в рамках нацпроекта  «Образование».

В здании  продолжаются строительные работы и монтаж системы отопления. Делают обогрев в переходе, соединяющем учебный корпус с физкультурно-оздоровительным. Завершается установка воздуховодов, скоро вентиляция будет готова к запуску. Также на территории смонтировали освещение.

26 фонарей установили для внутреннего двора школы вместе с физкультурным крылом. Светодиодные фонари поставили на опоры с Г-образным кронштейном. Предусмотрена работа освещения без перебоев даже в случае перепада температур. Фонари смогут работать в лютые 60-градусные морозы и в 40-градусную жару.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
#Общество#Строительство#Дети#Новости#Омская область#Горьковский район#Дарья Зыкова#Школа#Нацпроект#Образование
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