В Горьковском районе Омской области в новой школе подключили уличное освещение

26 фонарей установили для внутреннего двора школы вместе с физкультурным крылом. Светодиодные фонари поставили на опоры с Г-образным кронштейном. Предусмотрена работа освещения без перебоев даже в случае перепада температур. Фонари смогут работать в лютые 60-градусные морозы и в 40-градусную жару.