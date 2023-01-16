В Горьковском районе Омской области в новой школе подключили уличное освещение

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Пресс-служба правительства Омской области сообщила о том, как продвигается строительство школы на 550 мест в поселке Горьковское, которую возводят в рамках нацпроекта «Образование».
В здании продолжаются строительные работы и монтаж системы отопления. Делают обогрев в переходе, соединяющем учебный корпус с физкультурно-оздоровительным. Завершается установка воздуховодов, скоро вентиляция будет готова к запуску. Также на территории смонтировали освещение.
26 фонарей установили для внутреннего двора школы вместе с физкультурным крылом. Светодиодные фонари поставили на опоры с Г-образным кронштейном. Предусмотрена работа освещения без перебоев даже в случае перепада температур. Фонари смогут работать в лютые 60-градусные морозы и в 40-градусную жару.