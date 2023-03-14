Ночь, улица, фонарь… В Омске за 2 млн установят фонари вдоль двух лицеев

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Сообщение о приеме заявок на участие в аукционах по разработке проектов и строительству линий наружного освещения рядом с двумя образовательными учреждениями появилось на сайте госзакупок. Заказчик — Департамент строительства администрации Омска.
Фонари разместят по ул. Белозерова вдоль лицея № 143 и по ул. 30-я Рабочая вдоль лицей БИТ. Начальная цена контрактов составила:
Заявки принимают до 21 марта, а 23 марта уже определят подрядчиков. Работы будут выполнять с 17 апреля по 31 мая 2023 года.