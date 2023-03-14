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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Ночь, улица, фонарь… В Омске за 2 млн установят фонари вдоль двух лицеев

14 марта 2023, 12:33
Фото: Город55

В Омске потратят 2 млн на фонари вдоль лицея № 143 и лицея БИТ

Работы пройдут с 17 апреля по 31 мая 2023 года.

Сообщение о приеме заявок на участие в аукционах по разработке проектов и строительству линий наружного освещения рядом с двумя образовательными учреждениями появилось на сайте госзакупок. Заказчик — Департамент строительства администрации Омска.

Фонари разместят по ул. Белозерова вдоль лицея № 143 и по ул. 30-я Рабочая вдоль лицей БИТ. Начальная цена контрактов составила:

  1. 1 542 850 рублей;
  2. 734 550 рублей.

Заявки принимают до 21 марта, а 23 марта уже определят подрядчиков. Работы будут выполнять с 17 апреля по 31 мая 2023 года.

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#Ксения Карагодина#Фонарь#Уличное освещение#Аукцион#Аукционы#Электронные аукционы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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