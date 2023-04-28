«Дым едкий в воздухе висит». В Таре в Омской области горит мусорный полигон

Вопрос с пожарами в Омской области в настоящий момент стоит особенно остро. Так, в Крутинском районе огонь уничтожил дома восьми сельчан. Крупный пожар также произошел в селе Чистоозерье Большереченского района. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.