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«Дым едкий в воздухе висит». В Таре в Омской области горит мусорный полигон

28 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
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В Тарском районе Омской области загорелась мусорная свалка

Местные жители сообщают, что свалка дымит ежегодно.

В Таре уже третий день, с 26 апреля, горит полигон твердых бытовых отходов. Сообщения от местных жителей разметили в паблике «Тара360º | Новости Тары». В посте тарчане просят обратить внимание на проблему министерство природы, МЧС и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Местные сообщают, что свалка дымит ежегодно.

«Каждый год так. Уже привыкли. Завод же обещали, а толку нет. Только сумму за мусор прибавляют. За что платим», — рассказала пользователь ВКонтакте, подписанная Ekaterina Yurieva.
«Дым едкий в воздухе висит», — сообщила другая местная жительница.

Вопрос с пожарами в Омской области в настоящий момент стоит особенно остро. Так, в Крутинском районе огонь уничтожил дома восьми сельчан. Крупный пожар также произошел в селе Чистоозерье Большереченского района. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.

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#Евгений Игишев#Свалка#Свалка отходов#Полигон ТБО#Жалоба#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Тара
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