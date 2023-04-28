«Дым едкий в воздухе висит». В Таре в Омской области горит мусорный полигон

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Таре уже третий день, с 26 апреля, горит полигон твердых бытовых отходов. Сообщения от местных жителей разметили в паблике «Тара360º | Новости Тары». В посте тарчане просят обратить внимание на проблему министерство природы, МЧС и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Местные сообщают, что свалка дымит ежегодно.
«Каждый год так. Уже привыкли. Завод же обещали, а толку нет. Только сумму за мусор прибавляют. За что платим», — рассказала пользователь ВКонтакте, подписанная Ekaterina Yurieva.
«Дым едкий в воздухе висит», — сообщила другая местная жительница.
Вопрос с пожарами в Омской области в настоящий момент стоит особенно остро. Так, в Крутинском районе огонь уничтожил дома восьми сельчан. Крупный пожар также произошел в селе Чистоозерье Большереченского района. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.