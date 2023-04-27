Подкараулил у дома и 4 раза ударил ножом. Омича осудили за убийство супруги

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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В Омске вынесли приговор 40-летнему мужчине, убившему бывшую супругу, сообщили сегодня, 27 апреля, в региональном следкоме. Трагедия произошла рано утром 30 мая прошлого года на улице 27-я Северная.
Экс-супруг подкараулил жену у подъезда уже пьяным. С собой он взял нож и алкоголь, при этом якобы не намеревался убивать женщину, а хотел поговорить. Та, по его словам, была против их встреч с сыном, они поссорились, и мужчина набросился на нее с ножом. Он убил бывшую жену с четырех ударов — первый пришелся в спину и еще три в горло. После этого злоумышленник вымыл руки на колонке и пошел в ближайший отдел полиции.
Подсудимый объяснил, что пошел на преступление из ревности. На суде он также рассказал, что бывшая жена не давала ему видеться с 4-летним сыном.
Суд вынес приговор — 9 лет 8 месяцев колонии строго режима.