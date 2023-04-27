Подкараулил у дома и 4 раза ударил ножом. Омича осудили за убийство супруги

Экс-супруг подкараулил жену у подъезда уже пьяным. С собой он взял нож и алкоголь, при этом якобы не намеревался убивать женщину, а хотел поговорить. Та, по его словам, была против их встреч с сыном, они поссорились, и мужчина набросился на нее с ножом. Он убил бывшую жену с четырех ударов — первый пришелся в спину и еще три в горло. После этого злоумышленник вымыл руки на колонке и пошел в ближайший отдел полиции.