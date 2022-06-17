«Вонзил нож в спину». Появились подробности жестокого убийства омского преподавателя

Омич, признавшийся в убийстве бывшей жены — педагога речного училища, дал подробные признательные показания. Как сообщили Городу55 в региональном Следственном комитете, экс-супруг подкарауливал ее у подъезда уже пьяным. С собой он взял нож и алкоголь, при этом якобы не намеревался убивать женщину, а хотел поговорить. Та, по его словам, была против их встреч с сыном, они поссорились, и мужчина набросился на нее с ножом. Он убил бывшую жену с четырех ударов — первый пришелся в спину и еще три в горло. После этого вымыл руки на колонке и пошел в ближайший отдел полиции.
Напомним, трагедия произошла ранним утром 30 мая. После развода между бывшими супругами неоднократно случались конфликты. Яблоком раздора, по словам задержанного, стал их четырехлетний сын, с которым женщина, по словам мужчины, не давала видеться. По этому поводу между супругами было судебное разбирательство, где суд встал на сторону отца.
Также появилась переписка, в которой бывший муж угрожал жене убийством. Также он не раз поднимал на нее руку. Одно из нападений попало на камеры видеонаблюдения. Женщина трижды писала заявления в полицию, но дело ограничивалось беседами.
Сейчас мужчина находится под стражей. Его планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Сына, с которым омич якобы так хотел увидеться, что убил его мать, лишив ребенка обоих родителей, передали на воспитание родным женщины.