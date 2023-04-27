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Published Сегодня, 11:30

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«Мы вышли за рамки людских представлений, и даже представить себе не могли…»

27 апреля 2023, 11:30
Фото: Брусника
Вместе с художником Андреем Топоровым поработали над забором вокруг омских «Кварталов Драверта». Теперь со стороны улицы Крупской на город смотрят портреты четырех известных уроженцев города: Михаила Врубеля, Любови Полищук, Егора Летова и Петра Драверта.

— Эта коллаборация — визуальное воплощение нашего подхода к сохранению локальной идентичности, — поясняет директор проекта Евгений Головкин. — Освоение нового участка мы всегда начинаем с изучения истории места, а в преемственности видим ключ к раскрытию потенциала площадки.

Перед художниками стояла задача максимально органично вписать портреты в жесткую визуальную структуру строительного забора.

— При выборе палитры мы оттолкнулись от цветов конструкции: темно-синего — он здесь основной, и коричневого, из которого выполнены деревянные вставки, — рассказывает Андрей Топоров. — Закодировав в рисунке некоторые элементы забора, мы смогли создать гармонию с его ритмикой. Так, диагональная штриховка под 45 градусов рифмуется с наклонными рейками, вертикальные полосы отсылают к рифленой поверхности профлиста, а полудуги — к фирменному паттерну Брусники.

Фото: Брусника

На создание портретов ушло четыре дня и около 15 литров краски.

— Несколько цветов мы наносили обычным целлофановым пакетом, чтобы добавить изображению приятных шумов, и картинка не выглядела плоско, имела глубину, — продолжает Андрей. Обычно для этого используют текстурированные губки, но при той погоде краска бы моментально высыхала и оттереть ее с губки было бы невозможно.

Врубель, Полищук, Драверт, Летов. Выбор персонажей тоже не случаен. Изображая представителей разных поколений, мы хотели еще раз напомнить жителям, что Омск был и остается богатым на талантливых людей городом, а это самый мощный потенциал к развитию.

#Омск#Омская область#Строительство#Город#Общество
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