«Мы вышли за рамки людских представлений, и даже представить себе не могли…»

— При выборе палитры мы оттолкнулись от цветов конструкции: темно-синего — он здесь основной, и коричневого, из которого выполнены деревянные вставки, — рассказывает Андрей Топоров. — Закодировав в рисунке некоторые элементы забора, мы смогли создать гармонию с его ритмикой. Так, диагональная штриховка под 45 градусов рифмуется с наклонными рейками, вертикальные полосы отсылают к рифленой поверхности профлиста, а полудуги — к фирменному паттерну Брусники.