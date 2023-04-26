Завидная доля

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Выбор между покупкой строящегося и готового жилья кажется непростым. Еще недавно считалось, что первый вариант выбирают те, у кого мало или почти нет накоплений. Зато полно авантюризма. А второй — удел более обеспеченных консерваторов, готовых переплачивать за надежность. Всему виной — действовавший до 2019 года старый закон о долевом строительстве. Большая часть нового жилья в стране строилась по этой схеме. Покупатели несли свои деньги застройщикам. А те на честном слове обещали в скором будущем ключи от новой квартиры. В ряде случаев взносы испарялись. Напоминанием оставался фундамент замороженной стройки. В итоге: толпы обманутых дольщиков, оставшиеся без денег и жилья.
На самом деле…
По инерции многие считают, что и сейчас дела обстоят также. А значит лучше накопить на готовое жилье, чем ввязываться в покупку строящегося или просто купить вторичку, пусть и под высокий процент, зато вот она- готовая. Хотя ситуация изменилась кардинально. Теперь именно долевка надежнее вторички. При этом жилье на старте строительства по-прежнему доступнее готовых вариантов.
Причина — с 2019 года в России изменен закон о долевом строительстве (214 ФЗ). С этого времени долевка работает по системе банковских эскроу-счетов. По сути, это полноценный страховочный механизм. Деньги дольщиков теперь берет не застройщик, а уполномоченный банк. Они хранятся на специальном эксроу-счет. И застройщик их не получит, пока не сдаст дом в эксплуатацию. Текущую стройку девелопер ведет за счет банковского кредита. Взять его могут лишь надежные застройщики.
Сделка с гарантией
Тем самым гарантом чистоты сделок выступает банк, который имеет дело только с надежными застройщиками. При этом и дольщик не получит типичных для вторички сюрпризов. Здесь все по классике: не снявшиеся с регистрации старые жильцы, всплывшие из ниоткуда обделенные наследники, не дававшие согласия на продажу супруги, незаконно выписанные из квартиры дети и еще целый букет всевозможных жизненных обстоятельств.
По данным правительственного Фонда развития территорий в начале текущего года только 7% (7,8 млн кв м) от строящегося жилья в России достраивается без эксроу-счетов. Тем самым за прошлый год объемы жилья, строящегося вне новой системы, сократилось более чем в два раза. Это значит, что в зоне риска — все меньше дольщиков. Многие жители Омска об изменениях на рынке не осведомлены. Ведь регион по скорости перехода на новую системе эксроу-счетов оказался в хвосте.
Разбор на пальцах
Все изменилось с приходом новых компаний на местный рынок. Одна из них — «Брусника» — первой в стране перешла на эскроу одновременно со стартом реформы. Представители компании участвовали в созданных федеральными властями рабочих группах по разработке реформы. Сейчас в Омске компания возводит один из крупнейших объектов комплексной застройки — «Кварталы Драверта». Разберем на примере этого проекта, в чем можно выиграть при выборе жилья в строящемся доме.
Во-первых, выбор в пользу строящегося жилья — это кроме возможности заключить безопасную сделку и выиграть в деньгах еще и способ без долгого ожидания получить желаемое качество жизни. Если стоит задача получить современную квартиру и сделать в ней ремонт под себя, то новостройка — хороший выбор. В особенности, если речь идет о проекте комплексной квартальной застройки, которая повторяет европейские подходы к проектированию и строительству.
Комфорт на входе
В случае с «Кварталами Драверта» это именно так. Задача проектировщиков: создать ощущение дома еще на подходе к нему. Передвигаться по двору не придется мелкими перебежками, опасаясь нежеланных гостей, включая бродячих животных. Дворы закрыты от посторонних, и окружены по периметру европейскими по архитектуре домами разной этажности. В итоге пространство остается и приватным, и постоянно залитым дневным светом.
Отпускать детей гулять во дворе и находиться здесь самим можно, не опасаясь машин. Двор — только для пешеходов. Большая его часть — цветущий весь теплый сезон сад, скомпонованный из высаженных изначально взрослых деревьев, кустов и цветников. Все зонировано под любые виды активностей: от барбекю-площадки и беседки-перголы до ворк-аут площадки для регулярных тренировок.
Нет поводов для тревоги и при входе в подъезд. Здесь вместо привычных глухих и непросматриваемых крылец со ступенями под козырьком прозрачные входные группы. И далее — просторные дизайнерские холлы с видеонаблюдением. Даже подземные паркинги и соседствующие с ними кладовые оформлены так, чтобы не были видны коммуникации или наплывы бетонной основы, а еще паркинги оформлены фитобоксами, ведь для тех, кто приезжает домой на машине, паркинг и есть подъезд и в нем должно быть так же комфортно и красиво, как и для пеших жителей.
Выбор с безлимитом
Помимо особой атмосферы в кварталах Драверта, здесь же — до 100 планировок на каждый дом. Включая нестандартные на нижних и верхних этажах. Они отведены под жилье с высокими потолками и панорамными окнами. Здесь же эксклюзивные варианты, прежде не встречавшиеся на омском рынке недвижимости — квартиры с антресолями или с летними террасами. Они позволят разнообразить сценарии жизни семьи в квартире. В теплое время года будет возможность организовать сад или огород с микрозеленью, сделать зону барбекю с электрогрилем или оборудовать небольшой лаунж с гамаком. Зимой на террасе наряжают новогоднюю ель и даже лепят вместе с детьми снеговиков.
Тянуть резину — невыгодно
«Кварталов Драверта» реализуются в Омске по новой схеме долевого строительства. По сути, на деньги банков, а не дольщиков, чьи взносы остаются зарезервированными на эскроу-счетах. При этом, несмотря на их масштабность (десятки домов, с возведением социальной инфраструктуры, включая садики, парки, межквартальные проезды), застройщики сдают все в срок и даже раньше. Ведь у них появился стимул не затягивать строительство и сдачу дома. Чем быстрее построишь — тем быстрее получишь доступ к эскроу-счету.
Для этого девелоперы вкладываются в технологии. В «Бруснике», к примеру, делают ставку на индустриализацию стройки. Компания использует технологии префабрикации. По сути это элементы модульного строительства: когда некоторые компоненты коробки дома собираются еще на заводе. В итоге на стройплощадку привозят уже готовые собранные узлы. Например, балконы или лестничные секции. Ускорение в этом случае работает на потребителя. Ведь конструкции, сделанные и собранные в специальных условиях цеха, включая температурные режимы, становятся только качественнее.
С прицелом на будущее
Омские власти демонстрируют заинтересованность в проектах комплексного развития территорий. Благодаря девелоперам, зашедшим в регион с такими инициативами, растет и количество и качество не только сдачи жилья, но и вновь создаваемой инфраструктуры. По соглашениям застройщиков с властями вместе с качественным современным жильем будущие жители таких проектов получают здания общественных центров, школ, садиков, больниц, скверов и даже набережных. В «Кварталах Драверта», к примеру, появятся два парка, скверы и бульвар длиной 320 метров. Район свяжут дождевые сады, ветвями расходящиеся по территории. Эти элементы «зеленой» инфраструктуры по сути- канавки с растениями, куда с крыш и тротуаров собирается ливневый сток. В отличие от асфальта травы и кустарники эффективно впитывают и фильтруют воду. Такое решение позволяет исключить риск подтопления и снизить нагрузку на ливневую канализацию.
ООО «Брусника». Проектная декларация на сайте Дом.РФ.
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