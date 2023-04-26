Завидная доля

Нет поводов для тревоги и при входе в подъезд. Здесь вместо привычных глухих и непросматриваемых крылец со ступенями под козырьком прозрачные входные группы. И далее — просторные дизайнерские холлы с видеонаблюдением. Даже подземные паркинги и соседствующие с ними кладовые оформлены так, чтобы не были видны коммуникации или наплывы бетонной основы, а еще паркинги оформлены фитобоксами, ведь для тех, кто приезжает домой на машине, паркинг и есть подъезд и в нем должно быть так же комфортно и красиво, как и для пеших жителей.