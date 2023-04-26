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Бывшему директору ПО «Полет» вынесли приговор за мошенничество

26 апреля 2023, 05:07
Фото: 1MI
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Экс-руководитель завода вместе со своим двоюродным братом похитили у АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» больше 19 млн рублей.

В Октябрьском районном суде Омска вынесли приговор бывшему генеральному директору ПО «Полет» Сергею Головинскому и экс-главе АО «Сибстроймашавтоматизация» Сергею Долгушину. Их признали виновными в мошенничестве.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела скрыли факт, что являются двоюродными братьями, после чего похитили 19.1 млн рублей, которые выделили на модернизацию станков. В то время Сергей Головинский работал техническим директором на ПО «Полет».

Он убедил Долгушина участвовать в закупках АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» от лица АО «СибСМА». Подрядчик выполнил только часть работ, а Головинский принял их, а также убедил директора ПО «Полет» Михаила Остроушенко подписать документы о приемке.

При этом после того, как Остроушенко дисквалифицировали из-за срыва государственного заказа, директором стал Сергей Головинский. В течение года он руководил омским филиалом предприятия.

Головинскому назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев колонии, Долгушину — 2 года 10 месяцев. Также с фигурантов взыскали больше 17 млн рублей в пользу АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.

Бывшего директора ПО «Полет» обвиняют в мошенничестве
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Приговор#ПО "Полет"#Полет#Мошенничество#Общество#Омск
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