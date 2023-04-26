Бывшему директору ПО «Полет» вынесли приговор за мошенничество

Головинскому назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев колонии, Долгушину — 2 года 10 месяцев. Также с фигурантов взыскали больше 17 млн рублей в пользу АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.