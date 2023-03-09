Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Омичи лишатся домов для машин. Левый берег освободят от незаконных гаражей

9 марта 2023, 16:53
Фото: Город55

В Омске продолжили сносить незаконно установленные гаражи и ограждения

В 2022 году совершено 52 выезда по демонтажу движимого имущества.

В мэрии Омска сообщили, что администрация Кировского округа продолжает освобождать земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности, от временных гаражей и незаконно установленных ограждений.

Специалисты сообщают, что в 2022 году совершенно 52 выезда по демонтажу движимого имущества. Отметим, что на улицах 2-я Рыбачья, Садовая, Радужная, 12-я Любинская, Толмачева, Кондратюка, Грибоедова уже убрали лишние ограждения, заборы и бетонные блоки.

«Самовольная установка ограждений с захватом территории являются нарушением федерального законодательства, и влечет за собой административную ответственность», — уточнил главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский.

Вдобавок такие конструкции частенько затрудняют проезд спецтранспорта. Например, водитель скорой вынужден останавливаться далеко от места вызова или тратить важные минуты на объезд.

На Левобережье в Омске появился первый многоуровневый гараж
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Гараж#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Сегодня, 11:29
Омские депутаты одобрили мемориальную доску с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 10:00
Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы
Сегодня, 04:55
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Сегодня, 09:42
Владельцы омских частных бань не хотят мыть льготников
Сегодня, 08:28
Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом
Сегодня, 06:58