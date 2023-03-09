Омичи лишатся домов для машин. Левый берег освободят от незаконных гаражей

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
В мэрии Омска сообщили, что администрация Кировского округа продолжает освобождать земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности, от временных гаражей и незаконно установленных ограждений.
Специалисты сообщают, что в 2022 году совершенно 52 выезда по демонтажу движимого имущества. Отметим, что на улицах 2-я Рыбачья, Садовая, Радужная, 12-я Любинская, Толмачева, Кондратюка, Грибоедова уже убрали лишние ограждения, заборы и бетонные блоки.
«Самовольная установка ограждений с захватом территории являются нарушением федерального законодательства, и влечет за собой административную ответственность», — уточнил главный архитектор Кировского округа Денис Чаплинский.
Вдобавок такие конструкции частенько затрудняют проезд спецтранспорта. Например, водитель скорой вынужден останавливаться далеко от места вызова или тратить важные минуты на объезд.