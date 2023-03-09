Омичи лишатся домов для машин. Левый берег освободят от незаконных гаражей

Специалисты сообщают, что в 2022 году совершенно 52 выезда по демонтажу движимого имущества. Отметим, что на улицах 2-я Рыбачья, Садовая, Радужная, 12-я Любинская, Толмачева, Кондратюка, Грибоедова уже убрали лишние ограждения, заборы и бетонные блоки.