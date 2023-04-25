Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить еще и торговцы металлом из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Общество с ограниченной ответственностью «АДС Групп», зарегистрированное в Екатеринбурге, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«АДС Групп» специализируется на торговле металлами и металлическими рудами, ее доход за 2021 год (это последний год, за который есть полные данные) превысил 443 млн рублей. Пост директора фирмы занимает Арсений Грехов.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.
Кстати, в этом году «Тепловую» должны преобразовать в акционерное общество. Депутаты Омского городского совета уже одобрили новый устав.