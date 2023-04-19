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Депутаты Омского Горсовета утвердили устав акционированной «Тепловой компании»

19 апреля 2023, 09:36
Фото: Город55
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МУП должен превратиться в АО уже в этом году.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета решалась судьба «Тепловой компании». Как уже писал Город55, это муниципальное предприятие должно превратиться в акционерное общество, причем преобразование планируется провести до конца текущего года. Администрация предложила депутатам одобрить устав нового АО.

В ТК перед реорганизацией провели инвентаризацию и переоценку имущества. Планируется, что в уставной капитал акционерного общества войдут 154 объекта недвижимости и 62 земельных участка. В денежном выражении он составит 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей и будет разделен на такое же количество акций.

Депутаты одобрили предложенный им документ.

— 100% акций предприятия будут лежать в казне Омска, — уточнил после заседания председатель Городского совета Владимир Корбут. — Депутаты, утверждая устав «Тепловой компании», обратили внимание, что отчуждение акций акционерного общества будет возможно только по решению Городского совета.

Кстати, сегодня же была одобрена и реорганизация в АО муниципального предприятия «Пассажирсервис». Его акции тоже останутся в собственности города Омска.

 

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#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Тепловая компания#Город#Новости#Владимир Корбут
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