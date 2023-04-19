Депутаты Омского Горсовета утвердили устав акционированной «Тепловой компании»

В ТК перед реорганизацией провели инвентаризацию и переоценку имущества. Планируется, что в уставной капитал акционерного общества войдут 154 объекта недвижимости и 62 земельных участка. В денежном выражении он составит 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей и будет разделен на такое же количество акций.