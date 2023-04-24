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Published Сегодня, 05:40

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Стало известно, какой доход омичи имеют от недвижимости за год

24 апреля 2023, 05:40
Фото: Город55
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За последние пять лет доходность недвижимости в Омской области составила 11%

Аналитики рассчитали среднюю доходность инвестиций в недвижимость в регионах РФ.

Согласно исследованию РИА «Новости», среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость равняется 11,2%. К такому выводу аналитики пришли, просмотрев статистику за последние пять лет. В целом же по России этот показатель составляет 9,3% в год.

Без учета сдачи недвижимости в аренду доходность в Омской области находится на уровне 7,6%, а в среднем по стране составляет 5,4%. Таким образом область заняла 16-е место в списке регионов по доходности вложений в недвижимость. Минимальный отрыв оказался с Республикой Крым (15 место в рейтинге), где показатель составил 11,4%. Ниже по списку после Омской области находится Республика Бурятия (11,1%), Мурманская область (10%) и Орловская область (9,9%).

Наивысший же доход с 2018 года получили проживающие в Краснодарском крае. Недвижимость с учетом сдачи в аренду приносила местным жителям в год почти 20%. Второе и третье место в рейтинге заняли Республики Алтай и Адыгея (18,2% и 15,9% соответственно).

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#Алина Ясинская#Доход#Недвижимость#Экономика#Общество#Новости#Омская область
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