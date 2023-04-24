Стало известно, какой доход омичи имеют от недвижимости за год

Без учета сдачи недвижимости в аренду доходность в Омской области находится на уровне 7,6%, а в среднем по стране составляет 5,4%. Таким образом область заняла 16-е место в списке регионов по доходности вложений в недвижимость. Минимальный отрыв оказался с Республикой Крым (15 место в рейтинге), где показатель составил 11,4%. Ниже по списку после Омской области находится Республика Бурятия (11,1%), Мурманская область (10%) и Орловская область (9,9%).