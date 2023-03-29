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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 04:19

До 25 тысяч рублей в сутки. В Омске взлетел спрос на аренду загородной недвижимости

29 марта 2023, 03:07
Фото: Город55

В Омске вырос спрос на посуточную аренду загородных коттеджей и домов

В среднем, арендовать коттедж можно за 8 тысяч рублей в сутки, а дом за 7 тысяч.

В Омске за 2022 год на 73,3% вырос спрос на аренду загородной недвижимости. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Объем предложений по аренде домов и коттеджей в регионе за первые три месяца этого года увеличился на 11,8%, за прошлый год — на 56,2%. Большая часть предложений — это коттеджи и дома, 64,91% и 33,33% соответственно от общего количества объявлений в выбранной категории. Доля предлагаемых в аренду дач всего 1,75%.

Спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос на 73,3% за прошедший год, а наиболее востребованы коттеджи (75,17%) и дома (22,66%).

Аналитики отметили, что в 2022 году цены на аренду в этом сегменте не изменились. Снять коттедж можно за 8 тысяч рублей в сутки, а дом за 7 тысяч.

На сегодняшний день цена самого скромного предложения по посуточной аренде загородной недвижимости стартует от 2,9 тысяч рублей. Собственник предлагает снять коттедж площадью 70 квадратных метров на участке 5 соток. В доме есть сауна холодильник, плита, микроволновка, водонагреватель, телевизор. Коттедж рассчитан на размещение до 8 человек.

В селе Надеждино предлагают в аренду коттедж площадью 500 квадратных метров на участке 1,5 гектара за 25 тысяч рублей в сутки.  Это самый дорой вариант аренды загородной недвижимости, размещенный на сайте в настоящий момент. Для отдыхающих предусмотрены сауна, бассейн, терраса и больше 10 спальных комнат. На территории участка есть пруд.

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#Евгений Игишев#Аренда#Недвижимость#Коттедж#Дача#Экономика#Общество#Омск#Омская область#Авито
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