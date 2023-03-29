До 25 тысяч рублей в сутки. В Омске взлетел спрос на аренду загородной недвижимости

Объем предложений по аренде домов и коттеджей в регионе за первые три месяца этого года увеличился на 11,8%, за прошлый год — на 56,2%. Большая часть предложений — это коттеджи и дома, 64,91% и 33,33% соответственно от общего количества объявлений в выбранной категории. Доля предлагаемых в аренду дач всего 1,75%.