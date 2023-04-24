Сдавал медные провода. Омич украл 993 метра телефонного кабеля

Оказалось, что мужчина по ночам проникал в колодцы на улицах Физкультурной, Горной, Агрономической, Институтской, Красный путь, где обжигал обрезанные фрагменты, а полученные медные провода сдавал в пункт приема металлолома. Все «заработанные»

деньги омич тратил на свои нужды.