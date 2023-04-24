Сдавал медные провода. Омич украл 993 метра телефонного кабеля

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Управление МВД России по Омской области сообщает, что полицейские задержали с поличным 28-летнего жителя Советского округа. Омич украл 993 метра телефонного кабеля. Из-за этого 153 абонента не могли пользоваться стационарным телефоном.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника на проспекте Мира, когда он в очередной раз решил украсть кабель. Отметим, что в его рюкзаке нашли 110 метров похищенного кабеля.
Оказалось, что мужчина по ночам проникал в колодцы на улицах Физкультурной, Горной, Агрономической, Институтской, Красный путь, где обжигал обрезанные фрагменты, а полученные медные провода сдавал в пункт приема металлолома. Все «заработанные»
деньги омич тратил на свои нужды.
Отметим, что ущерб составил почти 500 тысяч рублей.
«В отношении подозреваемого в отделе полиции № 7 УМВД России по городу Омску возбуждено 12 уголовных дел: по ч. 1 ст. 158 УК РФ „Кража“ и по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ „Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения“», — уточнили в полиции.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать другие факты противоправной деятельности ранее не судимого омича. Отметим, что задержанному грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.