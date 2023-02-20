«На те же грабли». Трижды судимого омича поймали на новой краже

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В отдел полиции № 9 УМВД России по Омску поступило 2 заявления о кражах из одного дома на ул. Богдана Хмельницкого. Полицейские узнали, что хозяин сдает комнаты в гостинице для постояльцев.
Первое заявление поступило от 22-летнего студента. Утром молодой человек обнаружил пропажу смартфона, часов и банковской карты. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Вторая потерпевшая — 21-летняя девушка. Заявительница вечером отлучилась из комнаты, не закрыв дверь, а по возвращению не нашла 1000 рублей и банковскую карту. Ущерб составил 2 550 рублей.
Сотрудники опросили жильцов и выяснили, что на несколько дней к одной из женщин приезжал муж. Оперативники задержали трижды судимого за кражи омича на ул. 10 лет Октября.
«На допросе 35-летний фигурант признался в кражах. Установлено, что планшет и карту он выбросил, наличные и 3 250 рублей с карты потратил в основном на алкоголь. Остальное похищенное имущество — телефон, часы и банковскую карту — сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу», — уточнили в полиции.
По итогу возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Отметим, что в данный момент решается мера пресечения для фигуранта дела.