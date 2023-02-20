«На те же грабли». Трижды судимого омича поймали на новой краже

Первое заявление поступило от 22-летнего студента. Утром молодой человек обнаружил пропажу смартфона, часов и банковской карты. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Вторая потерпевшая — 21-летняя девушка. Заявительница вечером отлучилась из комнаты, не закрыв дверь, а по возвращению не нашла 1000 рублей и банковскую карту. Ущерб составил 2 550 рублей.



Сотрудники опросили жильцов и выяснили, что на несколько дней к одной из женщин приезжал муж. Оперативники задержали трижды судимого за кражи омича на ул. 10 лет Октября.