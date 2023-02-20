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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

«На те же грабли». Трижды судимого омича поймали на новой краже

20 февраля 2023, 13:36
Фото: Управление МВД России по Омской области
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Трижды судимого омича задержали за две новые кражи

35-летний мужчина признался в кражах.

В отдел полиции № 9 УМВД России по Омску поступило 2 заявления о кражах из одного дома на ул. Богдана Хмельницкого. Полицейские узнали, что хозяин сдает комнаты в гостинице для постояльцев.

Первое заявление поступило от 22-летнего студента. Утром молодой человек обнаружил пропажу смартфона, часов и банковской карты. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Вторая потерпевшая — 21-летняя девушка. Заявительница вечером отлучилась из комнаты, не закрыв дверь, а по возвращению не нашла 1000 рублей и банковскую карту. Ущерб составил 2 550 рублей.

Сотрудники опросили жильцов и выяснили, что на несколько дней к одной из женщин приезжал муж. Оперативники задержали трижды судимого за кражи омича на ул. 10 лет Октября.

«На допросе 35-летний фигурант признался в кражах. Установлено, что планшет и карту он выбросил, наличные и 3 250 рублей с карты потратил в основном на алкоголь. Остальное похищенное имущество — телефон, часы и банковскую карту — сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу», — уточнили в полиции.

По итогу возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Отметим, что в данный момент решается мера пресечения для фигуранта дела.

Фото: Управление МВД России по Омской области
Похитил полмиллиона у бывшей жены. На омича завели дело за кражу
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#Ксения Карагодина#Деньги#Кража#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область
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