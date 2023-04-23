Скелетированный труп, долгострой на Герцена, мошенники наступают. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Омске обнаружили скелетированный труп. Он пролежал около года. Сейчас эксперты пытаются установить личность погибшего.
15 лет пайщики ждут своих квартир на Герцена, 11. Омичи записали видеообращение к врио губернатора с просьбой помочь решить проблему. Мольбы «услышал» министр строительства и пообещал: в этом году всем возместят деньги.
В нашу редакцию обратился омич, рассказал о странном предписании о необходимости метрологической поверке. Вот только компании указанной не существует. Мы попытались разобраться, что происходит.