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Published Сегодня, 14:26

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Скелетированный труп, долгострой на Герцена, мошенники наступают. Воскресный Омск

23 апреля 2023, 14:26
Фото: Город55
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Труп пролежал год

В Омске обнаружили скелетированный труп. Он пролежал около года. Сейчас эксперты пытаются установить личность погибшего.

В Омске нашли скелетированный труп, который пролежал около года
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Долгострой на Герцена

15 лет пайщики ждут своих квартир на Герцена, 11. Омичи записали видеообращение к врио губернатора с просьбой помочь решить проблему. Мольбы «услышал» министр строительства и пообещал: в этом году всем возместят деньги.

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Мошенничество с приборами учета

В нашу редакцию обратился омич, рассказал о странном предписании о необходимости метрологической поверке. Вот только компании указанной не существует. Мы попытались разобраться, что происходит.

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