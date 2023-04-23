В Омске нашли скелетированный труп, который пролежал около года

Первыми о трупе сообщили подписчики паблика «Инцидент Омск». Пользователи были возмущены, что тело пролежало на сетях так долго: «Насколько часто обслуживающая организация проводит обслуживание тепловых коллектором, что нашли не просто труп, а уже скелет?».