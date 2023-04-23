В Омске нашли скелетированный труп, который пролежал около года

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Городу55 стали известны подробности жуткой находки на улице Малиновского. 22 апреля там, в районе теплотрассы, обнаружили скелетированный труп.
В полиции нам пояснили, что останки пролежали на месте около года. Сейчас проводится проверка. Специалисты пытаются установить личность погибшего. «Будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — заключили правоохранители.
Первыми о трупе сообщили подписчики паблика «Инцидент Омск». Пользователи были возмущены, что тело пролежало на сетях так долго: «Насколько часто обслуживающая организация проводит обслуживание тепловых коллектором, что нашли не просто труп, а уже скелет?».