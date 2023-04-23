Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Изображение материала

В Омске нашли скелетированный труп, который пролежал около года

23 апреля 2023, 12:57
Фото: 1MI
иллюстрация
Специалисты пытаются установить личность погибшего.

Городу55 стали известны подробности жуткой находки на улице Малиновского. 22 апреля там, в районе теплотрассы, обнаружили скелетированный труп.

В полиции нам пояснили, что останки пролежали на месте около года. Сейчас проводится проверка. Специалисты пытаются установить личность погибшего. «Будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — заключили правоохранители.

Первыми о трупе сообщили подписчики паблика «Инцидент Омск». Пользователи были возмущены, что тело пролежало на сетях так долго: «Насколько часто обслуживающая организация проводит обслуживание тепловых коллектором, что нашли не просто труп, а уже скелет?».

Труп в подъезде перепугал жителей омской многоэтажки
Узнать подробнее
#Труп#Полиция#Проверка#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Смертоносные пожары, Хоценко на выборах губернатора, застройка Омской крепости
Сегодня, 09:54
Омская область в огне. Сколько пожаров произошло за сутки
Сегодня, 03:58
Омичей оповещают о странных поверках счетчиков. Почему не стоит этому верить
Сегодня, 10:58
В Омской области началась Единая неделя иммунизации. Что это значит
Сегодня, 05:55
Ректор омского вуза Замятин получает в 15 раз больше, чем его заместитель
Сегодня, 13:30