Омичей оповещают о странных поверках счетчиков. Почему не стоит этому верить

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Подписчики Города55 обратились в редакцию с информацией о новом виде мошенничества. Нам предоставили фотографию некоего «Федерального закона РФ об обеспечении единства измерений».
В липовом, как утверждает автор снимка, предписании сказано, что индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без которой якобы будут считаться непригодными.
На листке даже указан график поверок и телефон для оформления заявки. Мы позвонили по указанному номеру. Девушка любезно объяснила, что их компания «ЖКХ Сервис» занимается поверкой приборов учета воды, рассказала, что замене подлежат устройства, которые проработали шесть лет. На наш вопрос о возможном комментарии для СМИ после недолгого молчания получили короткий ответ: «Нет, спасибо. Всего доброго».
Корреспондент заранее уточнил сайт компании, поскольку в Омске есть одноименная управляющая организация. По указанному интернет-адресу мы ничего не нашли. Хотя фирма с похожим названием есть, она действительно занимается поверками счетчиков… в Москве. Мы позвонили туда и пообщались с диспетчером:
«В Омске мы не работаем. Это точно мошенники. Нам каждый день звонят, говорят о подобных случаях. Все сообщения проверяет служба безопасности, выясняется, что у одноименных компаний другой ИНН и адрес регистрации. Вы не единственные, кто к нам обращался по этому поводу».
Мы публикуем фотографию предписания от нашего подписчика: