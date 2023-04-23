Омичей оповещают о странных поверках счетчиков. Почему не стоит этому верить

На листке даже указан график поверок и телефон для оформления заявки. Мы позвонили по указанному номеру. Девушка любезно объяснила, что их компания «ЖКХ Сервис» занимается поверкой приборов учета воды, рассказала, что замене подлежат устройства, которые проработали шесть лет. На наш вопрос о возможном комментарии для СМИ после недолгого молчания получили короткий ответ: «Нет, спасибо. Всего доброго».