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15 лет ожидания. Омским пайщикам с Герцена обещали возместить деньги в этом году

23 апреля 2023, 14:09
Фото: 1MI
иллюстрация

Омским пайщикам с Герцена обещали возместить ущерб в 2023 году

Омичи говорят, некоторые участники сделок уже умерли, не дождавшись квартир.

Омичи в социальных сетях обратились к врио губернатору. Две пенсионерки записали видео, в котором поведали о многолетней проблеме:

«Уже 15 лет больше ста семей ждут свои квартиры на Герцена, 11. За это время некоторые собственники умерли, так и не дождавшись».

Жители Омска обращались в различные инстанции, но до сих пор не могут добиться завершения строительства. Одна из пенсионерок рассказала в группе «Омск ВК», что купила двухкомнатную квартиру для своей семьи, но они вынуждены арендовать другое жилье.

Ситуацию прокомментировал министр строительства региона. Рассказал, что объект включен в соглашение между облправительством и Федеральным Фондом в прошлом году. «Ожидается, что во второй половине 2023 года граждане смогут получить возмещение», — пояснил Александр Рашко.

Напомним, строительство проблемного дома началось в 2006 году. Застройщиком выступила компания «СибНефтеСбыт», генеральным подрядчиком — ООО «Регион». Для работы привлекали средства пайщиков ЖСК «Центральный-2». Сдача в эксплуатацию планировалась в 2009 году.

Отставание то графика списывали на финансовый кризис. В 2010 участники сделок начали обращаться в суд. Иски удовлетворили, но деньги омичам так и не вернули.

В 2012 году на стройплощадку зашла «Строительная компания МК-С». Тогда появились новые пайщики. Сдачу объекта назначили на 2013 год. Но работы прекратились в том же 2012-м. Руководители компаний-застройщиков Сергей Скрипец и Сергей Маренко оказались под уголовным преследованием.

#Долгострой#Материальный ущерб#Минстрой#Деньги#Жалобы#Соцсети#Новости#Омск#Общество#Город#Александр Рашко
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