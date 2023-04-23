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«Как быть?». В Октябрьском округе Омска жителям мешает недостроенный забор

23 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались не недостроенный забор у дома

Омичи спрашивают, когда ограждение возле их дома доделают.

Житель дома №6 по улице 4-я Железнодорожная обратился в редакцию Города55. Он прислал нам видеозапись, чтобы показать состояние двора.

«Как быть местным жителям, когда доделают забор?», — задается вопросом подписчик. На кадрах видно, что напротив дома огороженная территория, где, вероятно, идут строительные работы. Однако забор заканчивается у единственного в доме подъезда что, видимо, доставляет неудобства.

двор на 4-й Железнодорожной, 6двор на 4-й Железнодорожной, 6
двор на 4-й Железнодорожной, 6двор на 4-й Железнодорожной, 6
двор на 4-й Железнодорожной, 6двор на 4-й Железнодорожной, 6
двор на 4-й Железнодорожной, 6двор на 4-й Железнодорожной, 6
двор на 4-й Железнодорожной, 6двор на 4-й Железнодорожной, 6
двор на 4-й Железнодорожной, 6
Фото: предоставлено Городу55

Отметим, панельный дом в Октябрьском округе имеет пять этажей. В Омске планировали построить поликлинику на этой же улице, сдача объекта назначена на 2023 года.

Бурков проинспектировал стройплощадку будущей поликлиники в Октябрьском округе
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#Омичи#Жалобы#Общество#Город#Новости#Омск
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