«Как быть?». В Октябрьском округе Омска жителям мешает недостроенный забор

«Как быть местным жителям, когда доделают забор?», — задается вопросом подписчик. На кадрах видно, что напротив дома огороженная территория, где, вероятно, идут строительные работы. Однако забор заканчивается у единственного в доме подъезда что, видимо, доставляет неудобства.