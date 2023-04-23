«Как быть?». В Октябрьском округе Омска жителям мешает недостроенный забор

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Житель дома №6 по улице 4-я Железнодорожная обратился в редакцию Города55. Он прислал нам видеозапись, чтобы показать состояние двора.
«Как быть местным жителям, когда доделают забор?», — задается вопросом подписчик. На кадрах видно, что напротив дома огороженная территория, где, вероятно, идут строительные работы. Однако забор заканчивается у единственного в доме подъезда что, видимо, доставляет неудобства.
Отметим, панельный дом в Октябрьском округе имеет пять этажей. В Омске планировали построить поликлинику на этой же улице, сдача объекта назначена на 2023 года.