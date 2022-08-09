Бурков проинспектировал стройплощадку будущей поликлиники в Октябрьском округе

Александр Бурков вместе с мэром Сергеем Шелестом проинспектировал несколько социальных объектов в Октябрьском округе. Сначала глава региона побывал в сквере имени генерал-майора Ивана Панфилова, который благоустраивают по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды».
Далее губернатор оценил работы по прокладке линии освещения в районе улиц 1-я Брянская и 21-я Рабочая. Директор по общим вопросам и коммуникациям АО «Омскэлектро» Анна Степаненко рассказала, что восстановление линии наружного освещения ведется вблизи школы № 138, где знания получают 544 учащихся и действуют группы полного дня для 105 дошкольников.
«Выполнен монтаж трех опор наружного освещения с подключением к существующей линии. Сейчас ведется установка последнего светильника. С сегодняшнего вечера здесь будет свет. Важно в преддверии начала учебного года путь из дома в школу учеников и назад сделать максимально безопасным. Зимой ученики первой смены идут на занятия по темноте, а школьники, обучающиеся во вторую смену, возвращаются домой, когда уже стемнело. Теперь учеников 138-й школы на дороге водителям будет видно хорошо", - сказала Анна Степаненко.
По ее словам, принято решение за год восстановить еще 8 опор освещения по ул. 4-я Транспортная, рядом со школой №39, 6 опор по ул. Б. Цемента вблизи детского сада №101. Также восстановление освещения на 7 опорах запланировано возле школы олимпийского резерва №28 и у детской городской поликлиники №5 на ул. Кирова, д. 5А
Также глава региона осмотрел площадку под строительство поликлиники на 310 посещений в смену в поселке «Восточный» на ул. 3-я Железнодорожная, 5. В сентябре 2017 года закрылась взрослая поликлиника, которая обслуживала 16 тысяч человек. Помещение принадлежало заводу им. Баранова (сейчас – завод «Салют»). Рядом находится детская поликлиника, которую после закрытия взрослой выставили на продажу, рассказал депутат Омского горсовета, замглавы комитета по социальным вопросам Юрий Козловский
«Если бы этот объект просто закрыли, родителям с малышами, некоторым из которых нет и года, пришлось бы далеко ездить, а на месте – отстаивать большие очереди, потому что нагрузка на оставшиеся в Октябрьском округе детские медучреждения опять же увеличится в разы. Очевидно, что вопрос о строительстве поликлиники, как для взрослых, так и для детей, стоял остро. Губернатор Омской области Александр Бурков пошел нам навстречу. Он, не смотря на все сложности сегодняшнего дня, выделил 735 млн рублей на строительство нового объекта, и в следующем году благодаря нашим совместным усилиям поликлиника откроет свои двери для жителей округа», - отметил парламентарий.
Сейчас на будущей стройплощадке демонтируют хоккейную коробку. Губернатор поинтересовался судьбой спортивного объекта. Анна Степаненко уточнила, что хоккейную площадку не уничтожают, а просто перенесут через квартал. Там уже восстановили освещение, с началом зимы дети смогут заниматься любимым спортом.
Также глава региона проинспектировал благоустройство пространства вблизи дворца культуры и семейного творчества «Светоч» на ул. 1-я Шинная, 47, которое ведется по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Там обновят покрытие, установят скамейки, урны, также территорию озеленят.
Работы планируют закончить к 1 сентября.
Козловский отметил, что «Светоч» - досуговый центр для жителей Октябрьского округа. Раньше там был кинотеатр. Сейчас в нем действует 22 клуба по интересам.
Депутат заявил, что есть планы по восстановлению кинотеатра в ДК.
«ДК расположен в центральной части Кордного поселка, где ежедневно собираются десятки детей и взрослых, и его внешний вид напрямую влияет на восприятие микрорайона. Поэтому нам хотелось бы привести в порядок и фасад здания, и его внутренние помещения, и, разумеется, восстановить кинотеатр, тем более что «Космос» теперь закрыт. Планируется превратить «Светоч» в современное учреждение, в котором найдется место для развития, развлечений и отдыха как юных омичей, так и омичей старшего поколения», - добавил Козловский.
«Надо восстанавливать эту красоту. Просто здесь и зал шикарный на 400 мест - хоть кинозал делай, хоть концертный зал», - резюмировал Александр Бурков.