Бурков проинспектировал стройплощадку будущей поликлиники в Октябрьском округе

«Выполнен монтаж трех опор наружного освещения с подключением к существующей линии. Сейчас ведется установка последнего светильника. С сегодняшнего вечера здесь будет свет. Важно в преддверии начала учебного года путь из дома в школу учеников и назад сделать максимально безопасным. Зимой ученики первой смены идут на занятия по темноте, а школьники, обучающиеся во вторую смену, возвращаются домой, когда уже стемнело. Теперь учеников 138-й школы на дороге водителям будет видно хорошо", - сказала Анна Степаненко.