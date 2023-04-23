Где отключат воду в Омске 25 апреля. Список адресов

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
ОмскВодоканал объявил о двух отключениях 25 апреля. С 10:00 до 00:00 рабочие будут менять запорную арматуру. В это время холодной воды не будет по сетям водопровода на улице Комарова, 3.
С 11:00 до 23:00 сотрудники также планируют перерезку водопровода в поселке Госплемстанция, что повлечет ограничение ресурса.
Мы публикуем полный список адресов, которых коснутся отключения:
Напомним, ранее мы сообщали об отключениях 24 и 27 апреля.