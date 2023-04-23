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Где отключат воду в Омске 25 апреля. Список адресов

23 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI
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Омичей ждут два отключения воды 25 апреля

Причины — проведения плановых работ.

ОмскВодоканал объявил о двух отключениях 25 апреля. С 10:00 до 00:00 рабочие будут менять запорную арматуру. В это время холодной воды не будет по сетям водопровода на улице Комарова, 3.

С 11:00 до 23:00 сотрудники также планируют перерезку водопровода в поселке Госплемстанция, что повлечет ограничение ресурса.

Мы публикуем полный список адресов, которых коснутся отключения:

Отключение воды в Омске 25 апреля

Напомним, ранее мы сообщали об отключениях 24 и 27 апреля.

24 апреля центр Омска останется без холодной воды из-за ремонтных работ
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В Омске 27 апреля отключат воду из-за ремонта. Публикуем адреса
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#Вода#Отключение воды#Водоканал#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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