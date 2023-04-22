Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Изображение материала

24 апреля центр Омска останется без холодной воды из-за ремонтных работ

22 апреля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
Холодное водоснабжение отключат с 11.00 до 23.00.

В Росводоканале анонсировали очередное отключение холодного водоснабжения в Омске. Воды в понедельник, 24 апреля, с 11.00 до 23.00 не будет в нескольких жилых домах и административных зданиях.

Временное отключение водоснабжения потребовалось из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Красный Путь, 18.

Холодную воду отключат у абонентов по следующим адресам:

  • Ул. Добровольского, 1 (14-этажный жилой дом);
  • Ул. Добровольского, 2 (9-этажный жилой дом);
  • Ул. Добровольского, 3 (9-этажный жилой дом);
  • Ул. Добровольского, 5/1 (9-этажный жилой дом);
  • Ул. Рабиновича, 37 (2-этажное административное здание);
  • Ул. Красный Путь, 18 (11-этажный жилой дом);
  • Ул. Красный Путь, 18а (частная школа);
  • Ул. Красный Путь, 18б (драматический лицейский театр);
  • Ул. Красный Путь, 20 (двухэтажное административное здание);
  • Ул. Красный Путь, 53 (Храм Иоанна Крестителя);
  • Ул. Волочаевская, 9 (8-этажное административное здание);
  • Ул. Волочаевская, 9к1 (одноэтажное административное здание);
  • Ул. Волочаевская, 9к2 (двухэтажное административное здание).

Ранее Город55 сообщал об отключении, которое произойдет в четверг, 27 апреля. С адресами можно познакомиться по этой ссылке.

В Омске 27 апреля отключат воду из-за ремонта. Публикуем адреса
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Отключение воды#Водоснабжение#Ремонт#Росводоканал#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
Сегодня, 09:42
Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском
Вчера, 07:23
Глава омского Госстройнадзора Скоробогатько не прошел согласование у Хоценко
Вчера, 13:10
Масочный режим — все. Омский Роспотребнадзор отменил действующие ограничения
Сегодня, 04:18
Едва не попрощалась с жизнью. Медики рассказали о спасении омички, пострадавшей в ДТП
Сегодня, 04:59
В Омске возле столетней водонапорной башни запретили строительство и земляные работы
Сегодня, 05:48