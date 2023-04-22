24 апреля центр Омска останется без холодной воды из-за ремонтных работ

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Росводоканале анонсировали очередное отключение холодного водоснабжения в Омске. Воды в понедельник, 24 апреля, с 11.00 до 23.00 не будет в нескольких жилых домах и административных зданиях.
Временное отключение водоснабжения потребовалось из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Красный Путь, 18.
Холодную воду отключат у абонентов по следующим адресам:
Ранее Город55 сообщал об отключении, которое произойдет в четверг, 27 апреля. С адресами можно познакомиться по этой ссылке.