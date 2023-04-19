Двое омичей отправятся в колонию за обман пенсионеров на 5 млн рублей

По данным следствия, подсудимые в прошлом году, действую с другими лицами, похитили у омских пенсионеров больше 5 миллионов рублей. Они сообщали доверчивым людям о ДТП, в которые якобы попали их родственники, и чтобы уладить ситуацию, необходимо заплатить деньги. Всего от действий мошенников пострадало 17 человек. Пожилые люди отдавали аферистам от 100 до 900 тысяч рублей.