Двое омичей отправятся в колонию за обман пенсионеров на 5 млн рублей

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Двоих омичей признали виновными в мошенничестве. Молодые люди, один из которых несовершеннолетний, обманывали пенсионеров и похищали у них деньги, сообщили в пресс-службе регионального следкома сегодня, 19 апреля.
По данным следствия, подсудимые в прошлом году, действую с другими лицами, похитили у омских пенсионеров больше 5 миллионов рублей. Они сообщали доверчивым людям о ДТП, в которые якобы попали их родственники, и чтобы уладить ситуацию, необходимо заплатить деньги. Всего от действий мошенников пострадало 17 человек. Пожилые люди отдавали аферистам от 100 до 900 тысяч рублей.
17-летнему фигуранту суд вынес приговор — 3 года 10 месяцев колонии, второму, 20-летнему, соучастнику — 3,5 года лишения свободы.
Ранее Город55 сообщал об аналогичном преступлении. Мошенники под различными предлогами выманили у омской пенсионерки почти 700 тысяч рублей: