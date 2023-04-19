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Двое омичей отправятся в колонию за обман пенсионеров на 5 млн рублей

19 апреля 2023, 08:11
Фото: 1MI
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Одному из подсудимых не исполнилось и 18 лет.

Двоих омичей признали виновными в мошенничестве. Молодые люди, один из которых несовершеннолетний, обманывали пенсионеров и похищали у них деньги, сообщили в пресс-службе регионального следкома сегодня, 19 апреля.

По данным следствия, подсудимые в прошлом году, действую с другими лицами, похитили у омских пенсионеров больше 5 миллионов рублей. Они сообщали доверчивым людям о ДТП, в которые якобы попали их родственники, и чтобы уладить ситуацию, необходимо заплатить деньги. Всего от действий мошенников пострадало 17 человек. Пожилые люди отдавали аферистам от 100 до 900 тысяч рублей.

17-летнему фигуранту суд вынес приговор — 3 года 10 месяцев колонии, второму, 20-летнему, соучастнику — 3,5 года лишения свободы.

Ранее Город55 сообщал об аналогичном преступлении. Мошенники под различными предлогами выманили у омской пенсионерки почти 700 тысяч рублей:

Мошенники выманили у омской пенсионерки почти 700 тысяч, помогая оформить компенсацию
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#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Мошенники#Происшествия#Омск
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