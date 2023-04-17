С начала года омские чиновники и бизнесмены нарушили закон более 26 тысяч раз

Прокуратура Омской области обнародовала статистику по нарушениям закона со стороны чиновников и бизнесменов. По данным ведомства, только с начала текущего года прокуроры приняли более 12.9 тысяч мер реагирования, по результатам которых 3 363 должностных лица привлечены к дисциплинарной, а еще 516 - к административной.