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С начала года омские чиновники и бизнесмены нарушили закон более 26 тысяч раз

17 апреля 2023, 04:34
Фото: 1MI
Почти 4 тысячи человек были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Прокуратура Омской области обнародовала статистику по нарушениям закона со стороны чиновников и бизнесменов. По данным ведомства, только с начала текущего года прокуроры приняли более 12.9 тысяч мер реагирования, по результатам которых 3 363 должностных лица привлечены к дисциплинарной, а еще 516 - к административной.

«Реагирование органов прокуратуры были направлены на восстановление трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан, интересов несовершеннолетних, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, законодательства о бюджете и землепользовании. В этих сферах и выявлено большинство нарушений», - пояснили в прокуратуре Омской области.

Так, в отношении несовершеннолетних закон нарушался 6 583 раза еще 3 286 нарушений зарегистрировано в сфере трудовых и жилищных прав.

Благодаря усилиям надзорного ведомства были восстановлены права детей, погашена задолженность по заработной плате, обеспечена пожарная безопасность людей в местах с массовым пребыванием.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Прокуратура#Суд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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