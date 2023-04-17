«После зимы с дорогами не очень хорошо». Хоценко проехал за рулем по омским улицам

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 14 апреля, в своем телеграм-канале рассказал о состоянии городских магистралей. Чиновник сообщил, что от омичей в социальных сетях треть поступающих жалоб касаются именно качества дорожного полотна.
«На выходных сам сел за руль, чтобы лично оценить ситуацию с дорогами в Омске, потому что пока сам не проедешь — не поймёшь какие дороги. Поделюсь личными впечатлениями — у нас после зимы не очень хорошо все с дорогами», — написал Хоценко.
Также врио главы региона сообщил, что для устранения проблемы, поручил министерству транспорта и министерству финансов проработать вопрос выделения денег на ремонт дорог. Приоритет следует отдать наиболее загруженным улицам.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в связи с ремонтом дорожного полотна, частично перекроют движение. О том, какие улицы будет недоступны для автомобилистов, в нашем материале: