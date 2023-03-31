Шелест также сообщил, что аукцион по определению подрядчиков на 2024 год объявят в мае. При согласовании с администрацией победитель торгов сможет начать реомнт раньше срока — в 2023 году. В приоритете улицы Коммунальная, Маяковского, 6-я Шинная, 60 лет Победы, Волочаевская, Омская, Заозерная.