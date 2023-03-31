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«Начнется горячий сезон». В Омске готовятся к ремонту дорог

31 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
На семи дорогах из 13 начали работы в прошлом году.

Какие дороги планируют отремонтировать в Омске в 2023 году

Восстанавливают дорожное покрытие по проекту «Безопасные качественные дороги».

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 31 марта, в своем телеграм-канале рассказал о подготовке к сезону дорожных работ. Они пройдут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

«В ближайшее время у дорожников начнется горячий сезон. В последнее время в Омске получалось организовать работы с опережением графика. Так, подрядчиков на объекты 2023 года на конкурсной основе определили еще в 2022 году», — сообщил градоначальник. — «На семи дорогах из 13 начали работы в прошлом году. Так, ремонт магистралей по улицам Партизанская, Перелета и Шаронова закончили минувшим летом и осенью. А совсем скоро специалисты выйдут еще на 10 участков улично-дорожной сети».

В этом году планируют отремонтировать дороги в Чкаловском поселке на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады и 50 лет ВЛКСМ.

Шелест также сообщил, что аукцион по определению подрядчиков на 2024 год объявят в мае. При согласовании с администрацией победитель торгов сможет начать реомнт раньше срока — в 2023 году. В приоритете улицы Коммунальная, Маяковского, 6-я Шинная, 60 лет Победы, Волочаевская, Омская, Заозерная.

О ремонте дорог сегодня говорил и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Восстановлением дорог, по мнению нового главы региона, необходимо заняться в первую очередь.

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#Евгений Игишев#Омск#Город#Дороги#Безопасные качественные дороги#Строительство дорог#Ремонт дорог
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