Омская семья сотрудника ДПС и пристава получила срок за мошенничество на 19 миллионов

Кировский райсуд установил, что супруги, работая в ДПС и в службе судебных приставов, пообещали знакомым продать по заниженной цене авто и объекты недвижимости, которые якобы выставлены на реализацию в УФССП. По итогу они обманули 13 человек, а полученные от них деньги — порядка 19 млн рублей — потратили на личные нужды. Они работали по подобной схеме с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го.