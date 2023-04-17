Омская семья сотрудника ДПС и пристава получила срок за мошенничество на 19 миллионов

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Бывший работник ДПС Кучегура А. и сотрудник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам омского УФССП Весна Ю. признаны виновными в мошенничестве. Были поданы апелляционные жалобы, но Омский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор.
Кировский райсуд установил, что супруги, работая в ДПС и в службе судебных приставов, пообещали знакомым продать по заниженной цене авто и объекты недвижимости, которые якобы выставлены на реализацию в УФССП. По итогу они обманули 13 человек, а полученные от них деньги — порядка 19 млн рублей — потратили на личные нужды. Они работали по подобной схеме с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го.
По данным Следственного комитета, 2.5 млн рублей супруги добровольно вернули пострадавшим. Их имущество на 4 млн рублей тоже оказалось под арестом. Пару признали виновной в мошенничестве и дали супругам реальные тюремные сроки. Кучегура получил пять лет лишения свободы, а Весна — три с половиной года. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.
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