Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Изображение материала

Омская семья сотрудника ДПС и пристава получила срок за мошенничество на 19 миллионов

17 апреля 2023, 04:06
Фото: Город55
Суд установил, что они обманули знакомых и полученные деньги потратили на собственные нужды.

Бывший работник ДПС Кучегура А. и сотрудник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам омского УФССП Весна Ю. признаны виновными в мошенничестве. Были поданы апелляционные жалобы, но Омский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор.

Кировский райсуд установил, что супруги, работая в ДПС и в службе судебных приставов, пообещали знакомым продать по заниженной цене авто и объекты недвижимости, которые якобы выставлены на реализацию в УФССП. По итогу они обманули 13 человек, а полученные от них деньги — порядка 19 млн рублей — потратили на личные нужды. Они работали по подобной схеме с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го.

По данным Следственного комитета, 2.5 млн рублей супруги добровольно вернули пострадавшим. Их имущество на 4 млн рублей тоже оказалось под арестом. Пару признали виновной в мошенничестве и дали супругам реальные тюремные сроки. Кучегура получил пять лет лишения свободы, а Весна — три с половиной года. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.

Ранее Город55 писал о том, как бывший директор «Таврической школы» попала на скамью подсудимых. По подсчетам силовиков, она присвоила порядка 200 тыс рублей.

В Омской области экс-директор школы получила 2.5 года за мошенничество и присвоение
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Уголовное дело#Мошенничество#ДПС#УФССП#Суд#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Вчера, 09:59
В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Сегодня, 07:43
Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Сегодня, 05:53
Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм
Сегодня, 07:37
Безработица в Омской области находится на рекордно низком уровне
Сегодня, 03:30
В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков
Сегодня, 08:10