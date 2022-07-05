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Экс-сотрудник ГИБДД и его жена-пристав обманули омичей на 20 млн рублей

Экс-сотрудник ГИБДД и его жена-пристав обманули омичей на 20 млн рублей

Вчера, 18:45
Фото: 1MI
Они обещали продать им арестованные иномарки и квартиры за полцены. Деньги брали вперед.

В Омске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника омского ГИБДД Алексея Кучегуры и его жены - бывшей сотрудницы службы судебных приставов Юлии. Супруги обвиняются в крупном мошенничестве. 

По материалам следствия, муж и жена в 2018-2019 году, находясь при исполнении служебных обязанностей, обманули 13 своих знакомых. Полицейский обещал им продать арестованные у должников дорогие иномарки и квартиры за полцены. Деньги брал вперед, однако обещаний так и не выполнял. В итоге пара присвоила себе больше 20 млн рублей. 

Вину экс-полицейский признал частично, его супруга - не признала. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. По данным Следственного комитета, 2.5 млн рублей супруги добровольно вернули пострадавшим. Их имущество на 4 млн рублей по иронии судьбы тоже оказалось под арестом.

Уголовное дело возбудили по материалам службы собственной безопасности УМВД России по Омской области. Кучегура и его жена уволены из внутренних органов.

#Новости#ГИБДД#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Судебные приставы#Омск#Любовь Фёдорова
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