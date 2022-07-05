Экс-сотрудник ГИБДД и его жена-пристав обманули омичей на 20 млн рублей

По материалам следствия, муж и жена в 2018-2019 году, находясь при исполнении служебных обязанностей, обманули 13 своих знакомых. Полицейский обещал им продать арестованные у должников дорогие иномарки и квартиры за полцены. Деньги брал вперед, однако обещаний так и не выполнял. В итоге пара присвоила себе больше 20 млн рублей.