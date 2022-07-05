Экс-сотрудник ГИБДД и его жена-пристав обманули омичей на 20 млн рублей

В Омске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника омского ГИБДД Алексея Кучегуры и его жены - бывшей сотрудницы службы судебных приставов Юлии. Супруги обвиняются в крупном мошенничестве.
По материалам следствия, муж и жена в 2018-2019 году, находясь при исполнении служебных обязанностей, обманули 13 своих знакомых. Полицейский обещал им продать арестованные у должников дорогие иномарки и квартиры за полцены. Деньги брал вперед, однако обещаний так и не выполнял. В итоге пара присвоила себе больше 20 млн рублей.
Вину экс-полицейский признал частично, его супруга - не признала. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. По данным Следственного комитета, 2.5 млн рублей супруги добровольно вернули пострадавшим. Их имущество на 4 млн рублей по иронии судьбы тоже оказалось под арестом.
Уголовное дело возбудили по материалам службы собственной безопасности УМВД России по Омской области. Кучегура и его жена уволены из внутренних органов.