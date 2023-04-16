Жуткий пожар, омичи-экстремисты, защита от бродячих собак. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Жуткий пожар произошел на выходных в Усть-Ишиме. Распространению огня способствовал ветер. Мы приводим официальные и неофициальные комментарии о происшествии:
Омич попал в перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга. Мы решили изучить список поподробнее. Обнаружили много интересного:
Правительство Омской области приняло меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомными животными. Проще говоря, омичей решили усиленно защищать от бродячих собак. Все подробности мы выяснили: