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Жуткий пожар, омичи-экстремисты, защита от бродячих собак. Новости воскресного Омска

16 апреля 2023, 14:00
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Пожары в Омской области

Жуткий пожар произошел на выходных в Усть-Ишиме. Распространению огня способствовал ветер. Мы приводим официальные и неофициальные комментарии о происшествии:

«Не удалось спасти ничего». В омском селе сгорел дом с кочегаркой и баня с дровяником
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Список террористов и экстремистов

Омич попал в перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга. Мы решили изучить список поподробнее. Обнаружили много интересного:

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Бездомные собаки

Правительство Омской области приняло меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомными животными. Проще говоря, омичей решили усиленно защищать от бродячих собак. Все подробности мы выяснили:

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