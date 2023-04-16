В Омске приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомным животным

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Правительство Омской области опубликовало постановление от 13 апреля за подписью Виталия Хоценко. Документ регулирует правила обращения с безнадзорными животными в регионе. По закону, им нельзя причинять вред.
Постановлением определены ответственные организации — это Главное управление ветеринарии, органы местного самоуправления и ведомства, которые занимаются отловом животных. Описаны случаи, когда особи могут представлять угрозу жизни и здоровью людей: нахождение в местах массового скопления людей, в границах теплосетей и санплощадок; проявление немотивированной агрессии; сбивание в стаи.
Введены меры, которые снизят риск причинения вреда бездомным животным. В регионе организуют мониторинг состояния популяции безнадзорных собак и кошек, их будут отлавливать и помещать в приют. Граждан планируют информировать об ответственном отношении к животным, чтобы сформировать культуру поведения, исключить беспричинную агрессию. Органы местного самоуправления обязаны отчитываться об инцидентах с бездомными животными. Всю информацию аккумулируют в Главном управлении ветеринарии, специалисты займутся анализом ситуации.
Напомним, в этом году увеличилось количество случаев бешенства в региона. А омичи все чаще стали жаловаться на агрессивные стаи собак.