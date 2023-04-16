В Омске приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомным животным

Введены меры, которые снизят риск причинения вреда бездомным животным. В регионе организуют мониторинг состояния популяции безнадзорных собак и кошек, их будут отлавливать и помещать в приют. Граждан планируют информировать об ответственном отношении к животным, чтобы сформировать культуру поведения, исключить беспричинную агрессию. Органы местного самоуправления обязаны отчитываться об инцидентах с бездомными животными. Всю информацию аккумулируют в Главном управлении ветеринарии, специалисты займутся анализом ситуации.