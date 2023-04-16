Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 19 человек, в том числе 32-летнего омича. Всего в перечне значатся 543 организации и 13 061 человек.
Город55 изучил список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Выяснилось, в перечне присутствуют омские религиозная организация и общественное объединение.
Что касается физических лиц, в списке — 43 жителя Омской области: семь женщин и 36 мужчин. Самой старшей 59 лет, самой младшей 32 года; верхняя возрастная граница у мужчин — 66 лет, нижняя — 18 лет. Большинство из указанных лиц зафиксированы в Омске, но есть в списке и жители районов: Одесского, Омского, Исилькульского, Таврического, Большереченского, Тюкалинского, Любинского, Горьковского. Один человек значится в Называевске.