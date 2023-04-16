Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они

16 апреля 2023, 12:24
Фото: 1MI
иллюстрация

32-летнего омича внесли в список террористов и экстремистов

43 физических лица и две организации.

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 19 человек, в том числе 32-летнего омича. Всего в перечне значатся 543 организации и 13 061 человек.

Город55 изучил список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Выяснилось, в перечне присутствуют омские религиозная организация и общественное объединение.

Что касается физических лиц, в списке — 43 жителя Омской области: семь женщин и 36 мужчин. Самой старшей 59 лет, самой младшей 32 года; верхняя возрастная граница у мужчин — 66 лет, нижняя — 18 лет. Большинство из указанных лиц зафиксированы в Омске, но есть в списке и жители районов: Одесского, Омского, Исилькульского, Таврического, Большереченского, Тюкалинского, Любинского, Горьковского. Один человек значится в Называевске.

#Статистика#Омичи#Экстремизм#Терроризм#Общество#Новости#Омск#Омская область#Одесский район#Омский район#Исилькульский район#Таврический район#Большереченский район#Тюкалинский район#Любинский район#Горьковский район#Называевск
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Сегодня, 09:59
Извлечь выгоду. Омский вуз отдает одно из помещений под аренду офисов
Сегодня, 09:20
В Омске приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомными животными
Сегодня, 07:19
Омичи заявили в полицию на эксгибициониста, преследовавшего ребенка
Сегодня, 10:31
Не надейтесь на весну. Омичам пообещали похолодание и снег
Сегодня, 06:23