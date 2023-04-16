Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Изображение материала

«Не удалось спасти ничего». В омском селе сгорел дом с кочегаркой и баня с дровяником

16 апреля 2023, 12:37
Фото: 1MI
иллюстрация

Огонь уничтожил дом с кочегаркой и баню с дровяником в омском селе

Ветер способствовал распространению пламени.

Городу55 стало известно о пожаре в селе Усть-Ишим. В региональном МЧС выяснили подробности.

Сообщение о возгорании поступило в 03:59. На момент прибытия спасателей огонь охватил жилой дом и хозпостройки: кочегарку, баню, дровяник. Самостоятельно эвакуировались два человека.

Пожарные полностью разобрали кровлю и пристройки на общей площади 78 квадратных метров. Полная ликвидация зафиксирована в 11:50.

Об этом возгорании очевидцы сообщали в социальных сетях. «Никто не пострадал. Из-за сильного ветра не удалось спасти ничего из имущества», — сказано в посте группы «ЧП Омск».

#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Соцсети#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Усть-Ишимский район
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Сегодня, 09:59
Извлечь выгоду. Омский вуз отдает одно из помещений под аренду офисов
Сегодня, 09:20
В Омске приняли меры, чтобы снизить риск причинения вреда бездомными животными
Сегодня, 07:19
Омичи заявили в полицию на эксгибициониста, преследовавшего ребенка
Сегодня, 10:31
Не надейтесь на весну. Омичам пообещали похолодание и снег
Сегодня, 06:23
Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они
Сегодня, 12:24