«Не удалось спасти ничего». В омском селе сгорел дом с кочегаркой и баня с дровяником

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Городу55 стало известно о пожаре в селе Усть-Ишим. В региональном МЧС выяснили подробности.
Сообщение о возгорании поступило в 03:59. На момент прибытия спасателей огонь охватил жилой дом и хозпостройки: кочегарку, баню, дровяник. Самостоятельно эвакуировались два человека.
Пожарные полностью разобрали кровлю и пристройки на общей площади 78 квадратных метров. Полная ликвидация зафиксирована в 11:50.
Об этом возгорании очевидцы сообщали в социальных сетях. «Никто не пострадал. Из-за сильного ветра не удалось спасти ничего из имущества», — сказано в посте группы «ЧП Омск».