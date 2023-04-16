Жители омской деревни оказались отрезаны от мира

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Жители деревни Поречье Муромцевского района Омской области сообщили об отсутствии стационарной связи с 12 апреля. Причины не понятны.
«Сотовой связи в деревне вообще нет, хотя уже года три обещают сделать. 80% жителей — пенсионного возраста. Дозвониться до родственником нет возможности», — сказано в посте группы «Подслушано в Муромцево».
Сейчас сельчане не имеют возможности даже вызвать врача, а местного фельдшера нет. Проблема регулярная, говорят омичи. Просьбы и жалобы местных жителей игнорируют.