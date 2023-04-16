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Жители омской деревни оказались отрезаны от мира

16 апреля 2023, 11:39
Фото: 1MI
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Сельчане из Омска четвертый день сидят без стационарной связи

Проблема регулярная, говорят омичи.

Жители деревни Поречье Муромцевского района Омской области сообщили об отсутствии стационарной связи с 12 апреля. Причины не понятны.

«Сотовой связи в деревне вообще нет, хотя уже года три обещают сделать. 80% жителей — пенсионного возраста. Дозвониться до родственником нет возможности», — сказано в посте группы «Подслушано в Муромцево».

Сейчас сельчане не имеют возможности даже вызвать врача, а местного фельдшера нет. Проблема регулярная, говорят омичи. Просьбы и жалобы местных жителей игнорируют.

#Жалобы#Соцсети#Связь#Сотовая связь#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Муромцевский район
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