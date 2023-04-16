Гендиректором «Муниципальных рынков» Омска стала Елена Фомина

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Муниципальное унитарное предприятие Омска «Муниципальные рынки» возглавила Елена Фомина. Информация появилась на сайте мэрии.
В ЕГРЮЛ данные пока не обновились. Там с 11 января 2023 года исполняющим обязанности генерального директора значится Татьяна Шульц.
Напомним, с 2018 года до 10 января этого года МУПом руководил Александр Алгазин. Он получил новую должность — замминистра региональной безопасности Омской области.