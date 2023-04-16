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Гендиректором «Муниципальных рынков» Омска стала Елена Фомина

16 апреля 2023, 03:08
Фото: 1MI
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С января на посту находилась ИО.

Муниципальное унитарное предприятие Омска «Муниципальные рынки» возглавила Елена Фомина. Информация появилась на сайте мэрии.

В ЕГРЮЛ данные пока не обновились. Там с 11 января 2023 года исполняющим обязанности генерального директора значится Татьяна Шульц.

Напомним, с 2018 года до 10 января этого года МУПом руководил Александр Алгазин. Он получил новую должность — замминистра региональной безопасности Омской области.

В омском МУПе «Муниципальные рынки» сменилось руководство
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#Назначение#Рынок#Общество#Экономика#Новости#Омск#Александр Алгазин#Татьяна Шульц
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